ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на открытии Европейских игр ждут Медведева, Кадырова, президентов Азербайджана, Сербии, Грузии и других вип-гостей

19.06.2019 09:49 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Минске на открытии II Европейских Игр 21 июня ожидают ряд высокопоставленных гостей, сообщил на брифинге в среду начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Для нас большая честь, что ряд делегаций планируют участие в церемонии открытия на высшем и высоком уровне. Это президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич", - сказал Глаз.

По его словам, в церемонии открытия также примут участие "председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев". "Мы также ожидаем главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова", - добавил он.

Также планируется участие руководства международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, заместителя генерального директора ЮНЕСКО Нады Аль-Нашиф, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, генерального директора секретариата Совета государств Балтийского моря Майры Моры.

"В составе наших зарубежных гостей ожидаем делегации Великобритании и Венгрии, которые возглавят уполномоченные лица: государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, II Европейские Игры пройдут в Минске 21-30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, ожидается приезд около 50 тыс. болельщиков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на открытии II Европейских Игр 21 июня ожидают ряд высокопоставленных гостей, сообщил на брифинге в среду начальник управления информации и цифровой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Геннадий Федынич: Вот бы еще руководители наши пожили на $20 в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика