"Славкалий" Михаила Гуцериева завершил строительство автомобильных дорог на Нежинском ГОК

Источник материала: Интерфакс

"Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, успешно выполнил строительство автотранспортной инфраструктуры Нежинского ГОК, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в компании.

"Завершена реализация проекта, предусматривающего строительство 16 дорог: подъездной артерии длиной 4 км, которая примыкает к трассе республиканского значения Р-57, позволяя избежать объездных маршрутов, и 15 внутриплощадочных", - рассказали представители "Славкалия".

При устройстве переходов через водоканалы вместо мостов использовались современные водопропускные гофрированные конструкции, места со "слабым" грунтом укреплены геоматериалами. На постоянной основе будет эксплуатироваться только подъездная дорога к ГОК, остальные рассчитаны на период строительства объекта.

"На летний период приходится наиболее активная фаза строительства Нежинского ГОК", - отметили в компании.

Сейчас специалисты немецкой стволопроходческой компании "Deilmann-Haniel" испытывают уникальные для Европы машины SBR, постепенно увеличивая скорость проходки. Глубина на обоих стволах перешагнула экватор, рассказали в "Славкалии".

Также продолжается строительство объектов наземного комплекса, водозаборных сооружений, объектов энергетики и жилого квартала для сотрудников.

Началом строительства Нежинского ГОКа на базе Старобинского месторождения калийных солей считается сентябрь 2015 года, когда президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев заложили капсулу в ознаменование начала строительства.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Общая стоимость проекта превышает $2 млрд, в том числе более $370 млн в 2018 году. Строительство комбината начато в 2016 году. ГОК должен быть возведен за четыре года. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящий в ПФГ "Сафмар" Гуцериева.