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Белорусские активисты пригласили сценариста "Чернобыля" Крейга Мазина на открытие бюста писателя Адамовича
Источник материала: Интерфакс
Финалисты проходящего в Беларуси конкурса социальных проектов Social Weekend проект "Глуша Адамовича" пригласили создателей и съемочную группу сериала "Чернобыль" на открытие бюста белорусского писателя Алеся Адамовича на его малой родине в поселке Глуша (Бобруйский район).
Планируется, что церемония состоится в начале сентября.
Накануне отправки официального приглашения, автор идеи и руководитель проекта "Глуша Адамовича" Андрей Архипенко обратился в твиттере к Крейгу Мазину - сценаристу сериала "Чернобыль" с вопросом: слышал ли он про белорусского прозаика, и также про сценарий Адамовича "...Имя той звезде Чернобыль".
Крейг ответил, что не слышал, но порекомендовал смотреть фильм "Иди и смотри", который был снят по сценарию Адамовича. Крейг внес его в список для большего ознакомления с темой трагедии в Чернобыле.
В поселке Глуша Бобруйского района планируется открыть бюст известному белорусскому прозаику Алесю Адамовичу. Группа общественных активистов планирует создать на родине писателя туристическую инфраструктуру, в том числе интерактивный маршрут по произведениям Адамовича.
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Белорусские активисты пригласили сценариста "Чернобыля" Крейга Мазина на открытие бюста писателя Адамовича
Финалисты проходящего в Беларуси конкурса социальных проектов Social Weekend проект "Глуша Адамовича" пригласили создателей и съемочную группу сериала "Чернобыль" на...
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