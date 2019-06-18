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Лукашенко передал Ас-Сиси в дорогу черную икру белорусского производства, клубнику и хлеб

19.06.2019 09:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду рано утром лично проводил в аэропорту президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси, который находился в Минске с официальным визитом с 17 июня.

"Александр Лукашенко также передал президенту Египта гостинцы: черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб", - сообщило госагентство БелТА.

В сообщении подчеркивается, присутствие Лукашенко в аэропорту "является знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита".

"Очень признателен за такой добрый жест. Хочу отдельно особо поблагодарить за ваше гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну", - сказал президент Египта, отмечая, что Лукашенко принял решение лично проводить его в аэропорту

"Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы - друзья. И этим все сказано", - сказал Лукашенко ему в ответ.

Как сообщалось, в ходе визита Ас-Сиси в Минск Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Документ предусматривает создание в Египте новых и расширение ряда действующих сборочных производств белорусских машиностроительных предприятий (МТЗ, МАЗ, Минский моторный завод, "Гомсельмаш", "Амкодор", "Бобруйскагромаш").

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду рано утром лично проводил в аэропорту президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси, который находился в Минске с...
 
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