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Экспорт казахстанского бензина в Беларусь не начнется до консенсуса по вопросам налогообложения - Минэнерго Казахстана
Источник материала: Интерфакс
Казахстан продолжает переговоры с Беларусью о поставках казахстанского бензина, однако экспорт не начнется до достижения консенсуса по вопросам налогообложения и другим условиям, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев журналистам в среду в Нур-Султане.
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Экспорт казахстанского бензина в Беларусь не начнется до консенсуса по вопросам налогообложения - Минэнерго Казахстана
Казахстан продолжает переговоры с Беларусью о поставках казахстанского бензина, однако экспорт не начнется до достижения консенсуса по вопросам налогообложения...
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