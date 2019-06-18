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Экспорт казахстанского бензина в Беларусь не начнется до консенсуса по вопросам налогообложения - Минэнерго Казахстана

19.06.2019 09:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Казахстан продолжает переговоры с Беларусью о поставках казахстанского бензина, однако экспорт не начнется до достижения консенсуса по вопросам налогообложения и другим условиям, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев журналистам в среду в Нур-Султане.
 
 
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Казахстан продолжает переговоры с Беларусью о поставках казахстанского бензина, однако экспорт не начнется до достижения консенсуса по вопросам налогообложения...
 
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