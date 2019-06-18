Обновленный внедорожник Lexus GX: с измененной решеткой, но прежней техникой

Источник материала: Tut.by

Со сменой поколений внедорожника GX компания Lexus не торопится. Машина второго поколения дебютировала 10 лет назад и в 2013 году была модернизирована, а теперь для GX, представляющего, по сути, облагороженную Toyota Land Cruiser Prado, подготовлено второе обновление.





Судя по обнародованным Lexus первым изображениям обновленного GX, основным визуальным отличием от дореформенного внедорожника стал иной узор радиаторной решетки — крупное «веретено» получило рисунок из L-образных элементов.





Изменилось оформление светодиодных (теперь в «базе» у всех версий) фар, а в качестве опции для GX доступен пакет Sport Design с более агрессивным обвесом, измененными корпусами наружных зеркал, черными насадками на патрубки выпускной системы и оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками.





Кроме того, за доплату доступен также пакет Off-Road, функциональное оборудование которого включает защиту топливного бака, улучшенное охлаждение трансмиссии, систему Multi-Terrain Select, управляющую настройками внедорожной электроники в зависимости от типа покрытия (грязь, сыпучие грунты и т.д.) и функцию Crawl Control (своего рода круиз-контроль для неспешного движения в труднопроходимом месте).





Улучшен электронный комплекс активной безопасности — уже базовые версии GX располагают системами контроля рядности и предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов. Сзади появилась парочка дополнительных USB-разъемов. Техническая начинка GX осталась прежней — это 4,6-литровый V8 (305 л.с. и 446 Нм крутящего момента) в паре с 6-ступенчатым «автоматом».





О сроках рыночного дебюта обновленного GX информации пока нет.