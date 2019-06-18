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В Telegram можно будет находить людей поблизости
Источник материала: Tut.by
Telegram
Геочат — это общедоступный чат, связанный с географическим местоположением, где смогут общаться люди, находящиеся неподалеку друг от друга и объединенные общими интересами
Любой пользователь может создать собственный геочат, обозначив его тематику, свое местоположение и радиус геолокации — от 100 метров до 6 километров.
Чтобы люди увидели вас поблизости, нужно специально зайти в раздел геочатов. При этом отмечается, что вся история общения в геочате будет доступна любому пользователю, включая те сообщения, которые были созданы задолго до того, как этот пользователь вошел в геочат.
Количество участвующих пользователей неограниченно. Каждый раз, когда присоединяются новые участники, старые могут быть удалены из конца списка.
Также в геочатах будут существовать пользовательские метки, которые называются «checkins». Это служебное сообщение о том, что пользователь появился в месте, привязанном к геочату.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После обновления в новой версии месссенджера для Android, iOS и десктопных платформ появится функция геочата.
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