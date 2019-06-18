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В Telegram можно будет находить людей поблизости

19.06.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Telegram объявил, что после обновления в новой версии месссенджера для Android, iOS и десктопных платформ появится функция геочата.


Фото: Reuters

Геочат — это общедоступный чат, связанный с географическим местоположением, где смогут общаться люди, находящиеся неподалеку друг от друга и объединенные общими интересами

Любой пользователь может создать собственный геочат, обозначив его тематику, свое местоположение и радиус геолокации — от 100 метров до 6 километров.

Чтобы люди увидели вас поблизости, нужно специально зайти в раздел геочатов. При этом отмечается, что вся история общения в геочате будет доступна любому пользователю, включая те сообщения, которые были созданы задолго до того, как этот пользователь вошел в геочат.

Количество участвующих пользователей неограниченно. Каждый раз, когда присоединяются новые участники, старые могут быть удалены из конца списка.

Также в геочатах будут существовать пользовательские метки, которые называются «checkins». Это служебное сообщение о том, что пользователь появился в месте, привязанном к геочату.

 
 
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После обновления в новой версии месссенджера для Android, iOS и десктопных платформ появится функция геочата.
 
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