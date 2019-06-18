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Жить по кодексу. Какие изменения ожидают в «жилищном вопросе»

19.06.2019 11:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жить по кодексу. Какие изменения ожидают в «жилищном вопросе»
Фото из открытых источников

Плата за лифт

Жить по кодексу. Какие изменения ожидают в «жилищном вопросе» Надо ли платить за лифт жильцам второго этажа?
Планируется, что плату за лифт и уборку подъездов отвяжут от количества жильцов. В законе закреплено, что техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, граждане будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Ранее плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных граждан, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.

Также участникам долевой собственности будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности) в случае признания по решениям исполкомов многоквартирных и блокированных жилых домов, в которых они проживают, не соответствующими санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания.

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«Сбор» на капремонт

В новом законе урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Ранее отсутствие статуса спецсчета позволяло списывать с них деньги в бесспорном порядке по исполнительным и иным документам, хотя средства принадлежат плательщикам ЖКУ, а не организациям или исполкомам. Документ исключает такую возможность.

Очередь из нуждающихся

В новом Жилищном кодексе изменились подходы к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей Минского района. Семьи смогут претендовать на улучшение своих жилищных условий на территории района при условии отсутствия в их собственности и (или) владении жилых помещений, расположенных не только в этом населенном пункте, но и в столице. Ранее такой момент не учитывался. Некоторые граждане воспользовались возможностью построить жилье под Минском при наличии квартиры в столице. Теперь и к минчанам, и к жителям района будет применяться единый подход.

Также законодательно урегулировано распространение норм Жилищного кодекса по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий на граждан республики, иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны.

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Арендное - в социальное

Арендное жилье можно будет перевести в социальное. Структура государственного жилищного фонда приводится в соответствие с нормативной базой, определенной Указом №563 от 16 декабря 2013 года. Закрепляется норма, в силу которой социально не защищенные категории лиц, проживающие в арендной квартире и имеющие право на социальное жилье, могут переводить занимаемое помещение в категорию социального. Таким образом, они освобождаются от арендной платы. Рынок арендного жилья в Беларуси развивается с 2014 года. После 1 июля 2016 года все служебные жилые помещения переведены в арендный фонд, и теперь на его долю приходится свыше 50% всего государственного жилищного фонда. Жилищный кодекс закрепляет порядок предоставления арендного жилья, тем самым обеспечивая более эффективное его заселение с соблюдением интересов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если нет претендентов на жилые помещения коммерческого найма из числа очередников, на их получение вправе рассчитывать и другие граждане.

Правила общежития

Обновленный Жилищный кодекс прописывает механизм воздействия на тех, кто мешает проживанию других жильцов в общежитии, портит имущество. Законодательно закреплено, что, если человек три раза привлекается к административной ответственности за такие поступки, его можно выселить по требованию наймодателя. Еще одно новшество - бывшие воспитанники детских интернатных учреждений получат право на первоочередное предоставление комнаты в общежитии, за исключением тех, которые находятся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений и предоставляются на период спортивной подготовки. Раньше на первоочередное предоставление комнаты имели право только воспитанники интернатов. Также по предложению Министерства обороны в число тех, кто может претендовать на место в общежитии в первоочередном порядке, включены граждане, имеющие положительные рекомендации после прохождения срочной военной службы.

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На селе

В целях финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций за ними закреплено право повторно предоставлять освобождаемые жилые помещения госжилфонда, построенные за счет средств местных бюджетов, целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, инновационных фондов, а также льготных кредитов Белагропромбанка, и переданные в коммунальную собственность (либо в ее пределах - в ведение организаций, не относящихся к сельскохозяйственным).

Гарантии

Как и ранее, на получение жилых помещений социального пользования вправе претендовать многодетные семьи, инвалиды I и II групп, одинокие неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и другие категории граждан, определяемые Указом №563 от 16 декабря 2013 года. При предоставлении жилого помещения социального пользования установлено, что оно не может быть менее однокомнатной квартиры. Кроме того, людям, получившим инвалидность в период владения государственным жилищным фондом, предоставлена возможность поменять квартиру, если их дом по техническим причинам не может быть оборудован безбарьерной средой. Исполкомы наделены компетенцией предоставлять им равноценное жилье в жилых зданиях с подходящей инфраструктурой. Это станет большой поддержкой для граждан.

 
 
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