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Минское «Динамо» заключило контракт с защитником сборной Беларуси по хоккею

19.06.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22-летний защитник сборной Беларуси по хоккею Даниил Бокун подписал годичный двусторонний контракт с минским «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Прошлый сезон Бокун начинал в составе солигорского «Шахтера», а затем перебрался в «Динамо». В 18 матчах за «зубров» на его счету результативная передача, 6 минут штрафа и -7 по системе «плюс/минус».

Что касается «Шахтера», то здесь статистика Даниила следующая: 36 матчей (с учетом плей-офф), 11 (4+7) очков, 28 минут штрафа, +9. Защитник помог «кротам» завоевать бронзовые медали чемпионата Беларуси.

Также Бокун дебютировал в составе национальной сборной на чемпионате мира. В 5 играх в Нур-Султане защитник заработал ассист, 4 минуты штрафа и +3 по системе «плюс/минус».

 
 
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22-летний защитник сборной Беларуси по хоккею Даниил Бокун подписал годичный двусторонний контракт с минским «Динамо».
 
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