ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЖК «Парк» – искусство жить красиво!

19.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Недавно в парке-отеле «Лесная Гавань» состоялась презентация нового жилого комплекса «Парк», строительство которого начинается в Кобрине. Долгое время кобринчане оставались в неведении, каким же будет новый жилой комплекс. А 8 июня на территории застройки состоялось торжественное открытие офиса продаж.

Красную ленточку перерезал директор компании ООО «Жилстройкомплект» Илья Волох. Он рассказал о сложной и длительной работе по созданию проекта и разработке макета, заверил, что данный комплекс станет изюминкой Кобрина.

ЖК «Парк» – искусство жить красиво!


ЖК «Парк» – искусство жить красиво!


ЖК «Парк» – искусство жить красиво!

Все желающие могут изучить проект застройки и познакомиться с коммерческими предложениями компании. В офисе также представлен макет будущей застройки. Здесь есть возможность совершить виртуальное путешествие по комплексу, прогуляться по объектам и ощутить себя, к примеру, владельцем презентабельного жилья.

Французское выражение Artdevivre (в переводе — «искусство жить»), легло в основу концепции нового жилого комплекса.

ЖК «Парк» — это территория 1,6 га, на которым вскоре появится 36 частных домов площадью от 160 до 250 м2 и 14 торговых помещений. Это полностью приватная малоэтажная застройка с облагороженной территорией: деревья, яркие цветочные клумбы, беседки, места для активного отдыха взрослых и детей, детский игровой комплекс, уличные тренажёры, workout-площадка, фонтан, футбольное поле, навесы под парковку автомобилей, велопарковка и многое другое. Самый главный секрет жилого комплекса «Парк» – пристальное внимание к мелочам. Зелёные зоны, удобные дорожки для прогулок, детские и спортивные зоны с идеальным покрытием формируют гармоничное пространство, где каждый найдет занятие по душе. «Парк» – для активных и целеустремленных людей, которым важно, где они живут, кто их окружает, каким воздухом дышат, и где играют их дети.

Можно смело сказать, что объект станет уникальным не только для Брестской области, но и для всей Республики, как по своей задумке, так и по архитектурно-планировочным решениям. Французские нотки фасадов придадут уютному Кобрину, дополнительный шарм и очарование.

Место под новую застройку было выбрано не случайно. Владелец компании «Жилстройкомплект» Илья Волох родом из Кобрина, поэтому строительство уникального жилого комплекса в родном городе является не только бизнес-проектом, но и воплощением его социальной ответственности и заботы о малой родине.

Расположение ЖК «Парк» идеально с точки зрения семейной жизни и заботы о детях. Безопасная территория и концентрация детских учреждений, таких как районный центр детского творчества, школа искусств, детский сад, гимназия и средняя школа №7 позволит не беспокоиться за своего ребенка, который пешком или на велосипеде сможет добраться до нужного учреждения.

К преимуществам ЖК «Парк» можно отнести то, что он размещён рядом с парком имени А.С. Суворова, входящего в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь;

— частные дома — с отдельными входами, собственными гаражами или парковочными местами и личными террасами, построенные по принципу таунхаус;

— безопасная закрытая территория с системой видеонаблюдения и ночной подсветкой;

— интересный ландшафт и благоустройство внутреннего пространства комплекса, включающее в себя современный детский игровой комплекс, спортивную и Workout площадки с уличными тренажерами, места для отдыха и зону для барбекю, велопарковку;

— собственная управляющая организация, которая будет заботиться о территории и избавит от хлопот, которыми обременены, проживая в частном доме, как то стрижка газонов или уборка снега.

— продуманные планировки и авторский дизайн интерьеров. Изящный нормандский стиль в архитектуре;

— система «Умный Дом» для комфортной жизни.

За счет того, что ЖК «Парк» обладает уникальным местоположением в историческом центре города в районе с развитой инфраструктурой на пешеходной улице — весь первый этаж застройки вдоль улицы Суворова отдан под торгово-административные помещения. Комплекс идеален для размещения цветочного, свадебного и ювелирного салонов, салона связи, магазинов косметики, аптек, зоомагазина и ветаптеки, магазина книг и хобби-товаров, а также салонов красоты. Также разместятся семейный ресторан и апарт-отель, кафе, магазины.

Среди преимуществ для торговых объектов ЖК «Парк» можно выделить: постоянный поток покупателей за счет уникального месторасположения вдоль пешеходной улицы города; привлекательные витрины в виде большого витражного остекления; престижное место для покупок с отдельным входом на первом этаже; оптимальные площади, порядка 50 м2 обеспечат выигрышное обустройство внутреннего пространства, комфорт покупателей и обслуживающего персонала; специальное место под вывеску, предусмотренное для размещения наружной рекламы на фасаде; надежные и выгодные инвестиции.

ЖК «Парк» – это настоящая точка притяжения, место не только для красивой жизни, но и для комфортного времяпровождения и удачного шопинга, что превращает приобретение коммерческой недвижимости в выгодное, рациональное вложение инвестиций и открывает новые возможности для развития вашего бизнеса.

            Еще один интересный факт: находясь на стадии проектирования, «Парк» завоевал 1 место в номинации «Лучший проект общественной застройки» в четвертом всебелорусском конкурсе «ArchitectsColorSystem 2018». При выборе победителей из числа заявленных 24 проектов сравнивались такие критерии, как уникальность и новаторство проекта, его композиционное и художественное единство. Жилой комплекс «Парк» в полной мере отвечает всем этим требованиям.

Застройщиком жилого комплекса выступает ООО «Жилой комплекс Парк», услуги комплексного инжиниринга оказывает компания «Жилстройкомплект» с более чем 19-ти летним опытом работы на строительном рынке Республики Беларусь. В портфолио компании ряд успешных объектов по всей стране, в данный момент компания активно работает в столице, возводит многофункциональные жилые комплексы «Грушевский посад» и «Карамель». ООО «Волох Групп» является управляющей организацией в данном проекте.

Офис продаж ЖК «Парк»: +375-29-12-19-19, ул. Суворова, 34,

с понедельника по пятницу 9.00-18.00, обед 13.00-14.00, суббота 10.00-16.00. воскресенье – выходной;

наш сайт: vippark.by; электронный ящик: info@vippark.by.

По материалам: ООО «Жилстройкомплект».

Фото: Людмила ПАШКОВИЧ

 

 

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЖК «Парк» – искусство жить красиво!
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пружанском районе сотрудник милиции на ВАЗ насмерть сбил велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика