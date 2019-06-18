ЖК «Парк» – искусство жить красиво!

Источник материала: Кобринский вестник

Недавно в парке-отеле «Лесная Гавань» состоялась презентация нового жилого комплекса «Парк», строительство которого начинается в Кобрине. Долгое время кобринчане оставались в неведении, каким же будет новый жилой комплекс. А 8 июня на территории застройки состоялось торжественное открытие офиса продаж.

Красную ленточку перерезал директор компании ООО «Жилстройкомплект» Илья Волох. Он рассказал о сложной и длительной работе по созданию проекта и разработке макета, заверил, что данный комплекс станет изюминкой Кобрина.

















Все желающие могут изучить проект застройки и познакомиться с коммерческими предложениями компании. В офисе также представлен макет будущей застройки. Здесь есть возможность совершить виртуальное путешествие по комплексу, прогуляться по объектам и ощутить себя, к примеру, владельцем презентабельного жилья.

Французское выражение Artdevivre (в переводе — «искусство жить»), легло в основу концепции нового жилого комплекса.

ЖК «Парк» — это территория 1,6 га, на которым вскоре появится 36 частных домов площадью от 160 до 250 м2 и 14 торговых помещений. Это полностью приватная малоэтажная застройка с облагороженной территорией: деревья, яркие цветочные клумбы, беседки, места для активного отдыха взрослых и детей, детский игровой комплекс, уличные тренажёры, workout-площадка, фонтан, футбольное поле, навесы под парковку автомобилей, велопарковка и многое другое. Самый главный секрет жилого комплекса «Парк» – пристальное внимание к мелочам. Зелёные зоны, удобные дорожки для прогулок, детские и спортивные зоны с идеальным покрытием формируют гармоничное пространство, где каждый найдет занятие по душе. «Парк» – для активных и целеустремленных людей, которым важно, где они живут, кто их окружает, каким воздухом дышат, и где играют их дети.

Можно смело сказать, что объект станет уникальным не только для Брестской области, но и для всей Республики, как по своей задумке, так и по архитектурно-планировочным решениям. Французские нотки фасадов придадут уютному Кобрину, дополнительный шарм и очарование.

Место под новую застройку было выбрано не случайно. Владелец компании «Жилстройкомплект» Илья Волох родом из Кобрина, поэтому строительство уникального жилого комплекса в родном городе является не только бизнес-проектом, но и воплощением его социальной ответственности и заботы о малой родине.

Расположение ЖК «Парк» идеально с точки зрения семейной жизни и заботы о детях. Безопасная территория и концентрация детских учреждений, таких как районный центр детского творчества, школа искусств, детский сад, гимназия и средняя школа №7 позволит не беспокоиться за своего ребенка, который пешком или на велосипеде сможет добраться до нужного учреждения.

К преимуществам ЖК «Парк» можно отнести то, что он размещён рядом с парком имени А.С. Суворова, входящего в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь;

— частные дома — с отдельными входами, собственными гаражами или парковочными местами и личными террасами, построенные по принципу таунхаус;

— безопасная закрытая территория с системой видеонаблюдения и ночной подсветкой;

— интересный ландшафт и благоустройство внутреннего пространства комплекса, включающее в себя современный детский игровой комплекс, спортивную и Workout площадки с уличными тренажерами, места для отдыха и зону для барбекю, велопарковку;

— собственная управляющая организация, которая будет заботиться о территории и избавит от хлопот, которыми обременены, проживая в частном доме, как то стрижка газонов или уборка снега.

— продуманные планировки и авторский дизайн интерьеров. Изящный нормандский стиль в архитектуре;

— система «Умный Дом» для комфортной жизни.

За счет того, что ЖК «Парк» обладает уникальным местоположением в историческом центре города в районе с развитой инфраструктурой на пешеходной улице — весь первый этаж застройки вдоль улицы Суворова отдан под торгово-административные помещения. Комплекс идеален для размещения цветочного, свадебного и ювелирного салонов, салона связи, магазинов косметики, аптек, зоомагазина и ветаптеки, магазина книг и хобби-товаров, а также салонов красоты. Также разместятся семейный ресторан и апарт-отель, кафе, магазины.

Среди преимуществ для торговых объектов ЖК «Парк» можно выделить: постоянный поток покупателей за счет уникального месторасположения вдоль пешеходной улицы города; привлекательные витрины в виде большого витражного остекления; престижное место для покупок с отдельным входом на первом этаже; оптимальные площади, порядка 50 м2 обеспечат выигрышное обустройство внутреннего пространства, комфорт покупателей и обслуживающего персонала; специальное место под вывеску, предусмотренное для размещения наружной рекламы на фасаде; надежные и выгодные инвестиции.

ЖК «Парк» – это настоящая точка притяжения, место не только для красивой жизни, но и для комфортного времяпровождения и удачного шопинга, что превращает приобретение коммерческой недвижимости в выгодное, рациональное вложение инвестиций и открывает новые возможности для развития вашего бизнеса.

Еще один интересный факт: находясь на стадии проектирования, «Парк» завоевал 1 место в номинации «Лучший проект общественной застройки» в четвертом всебелорусском конкурсе «ArchitectsColorSystem 2018». При выборе победителей из числа заявленных 24 проектов сравнивались такие критерии, как уникальность и новаторство проекта, его композиционное и художественное единство. Жилой комплекс «Парк» в полной мере отвечает всем этим требованиям.

Застройщиком жилого комплекса выступает ООО «Жилой комплекс Парк», услуги комплексного инжиниринга оказывает компания «Жилстройкомплект» с более чем 19-ти летним опытом работы на строительном рынке Республики Беларусь. В портфолио компании ряд успешных объектов по всей стране, в данный момент компания активно работает в столице, возводит многофункциональные жилые комплексы «Грушевский посад» и «Карамель». ООО «Волох Групп» является управляющей организацией в данном проекте.

Офис продаж ЖК «Парк»: +375-29-12-19-19, ул. Суворова, 34,

с понедельника по пятницу 9.00-18.00, обед 13.00-14.00, суббота 10.00-16.00. воскресенье – выходной;

наш сайт: vippark.by; электронный ящик: info@vippark.by .

По материалам: ООО «Жилстройкомплект».

Фото: Людмила ПАШКОВИЧ