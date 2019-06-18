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О порядке зарыбления водоемов

19.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Мечта каждого рыболова-любителя – хороший улов рыбы. В связи с чем ежегодно белорусские водоемы зарыбляются различными видами рыб. Однако, этот процесс не должен носить стихийный характер, так как любое зарыбление должно производиться в соответствии с рыбоводно-биологическим или биологическим обоснованием на зарыбление, разработанным для конкретного озера или реки, имеющим  положительное заключение государственной экологической экспертизы. В обосновании указывается, какие виды рыб и в каких количествах можно вселять с учетом кормовых возможностей водоема, устанавливаются требования к технологии зарыбления – сроки, плотность вселения рыбы, возрастная категория (сеголеток, двухлеток, личинка) и т.д. Обязательным является и наличие ветеринарного документа на вселяемую рыбу, иначе можно занести инфекцию.

О порядке зарыбления водоемов

Грамотно спланированное зарыбление позволяет  не только повысить продуктивность водоема, но и провести его биологическую мелиорацию, улучшить качественный состав уловов, восстановить численность редких видов рыб.

Функция по зарыблению рыболовных угодий, составляющих  фонда запаса (не переданных в аренду или пользование),  возложена на местные исполнительные и распорядительные органы власти или специально уполномоченные ими юридические лица. Для этого гражданам, желающим зарыбить какой-либо водоем за собственные средства, рекомендуется делать это в сотрудничестве с райисполкомами, которые могли бы обеспечить подготовительный процесс – заказать разработку обоснования и проведение госэкспертизы.

О предстоящем зарыблении необходимо заранее уведомить территориальное подразделение Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь,. на территории ответственности которой планируется зарыбление рыболовного угодья. Для этого необходимо обращаться в  Кобринскую межрайонную инспекцию охраны животного  и растительного мира по адресу: Брестская область, г. Кобрин, пер. Островлянский,7А, тел. 8(01642) 92-6-70, 92-7-58»        

Владимир Шлаев, начальник  межрайонной инспекции.

 
 
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О порядке зарыбления водоемов
 
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