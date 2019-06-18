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В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частного предприятия
19.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частного предприятия, сообщил начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области Валерий Велесницкий.
В личных интересах 36-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью (деревообработка) умышленно совершал сделки, которые повлекли причинение ущерба кредиторам в особо крупном размере. В частности, на заведомо невыгодных для фирмы условиях безвозмездно предоставлялись денежные займы, продавалась недвижимость аффилированным лицам.
Своими действиями директор увеличил неплатежеспособность ООО и вывел из хозяйственного оборота юрлица активы и денежные средства на общую сумму 79,6 тыс Br.
Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.
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В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частного предприятия, сообщил начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых...
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