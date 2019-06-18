В вашей любимой «Песочнице» новое меню (цены все еще приятные). Показываем его

На этой неделе в «Песочнице» стартовал новый сезон. Это значит, что на площадку заехали некоторые новые траки с новыми сетами. Отметим, что в прошлом году фудтраки весь сезон предлагали одну и ту же еду. Основатели площадки решили, что гости к концу третьего месяца устали от одних и тех же предложений и в этом году решили каждые полтора месяца частично ротировать участников.
Важно: сеты по-прежнему стоят 7 рублей. Помимо сетов траки готовят и другую еду, но сет за 7 рублей — обязательно условия для работы в «Песочнице».
Меню ниже актуально до августа 2019.
GRINDER
Гриндер с мясом и овощами.
Картофель фри.
HOTDOGGER
Фреш Дог (хрустящая булка с охотничьей колбаской в сочетании со свежими овощами и соусом).
Цезарь Ролл (горячая лепешка с необычайно нежным куриным мясом и запахом дымка с добавлением сыра и свежих овощей).
PAPA TACO
Тако с креветками.
Суп Гаспачо.
Чипсы Начос.
Острый соус по желанию.
GAZONE
Смореброд с цыпленком карри, на жженом тыквенном хлебе, с подкопченным фермерским творогом.
Салатом коул слоу.
Рисовые чипсы с овощной сальсой и творогом.
Куриные крылышки в манговом чатни.
TOKINY
Якисоба с цыпленком в медовом соусе.
Овощи КимЧи.
Закусочная «Бульдог»
Пицца-сет из печи.
YARD BURGERS
Бургер (крафтовая булочка, котлета из мраморной говядины, трюфельный соус, томат, листья салата, свежий лук, маринованный огурец).
Гарнир — картофель фри, приправленный розмарином и прованскими травами.
MINSK CITY TRUCK
Бедро цыпленка на углях с соусом BBQ.
Картофель по деревенски с овощами гриль и сладким чили соусом.
GRILL MAN
Жареная китайская лапша Чау-Мейн с курицей.
SALTY DOG
Хот-дог «Гавайский солнечный».
Хот-дог «Корейский южный».
VEGGIE BAR
Хрустящий бурито с проростками, овощами и фасолью в соусе барбекю.
Нежный хумус с запеченной свеклой и рукколой.
V_YGLI (В_УГЛИ)
Мидии в имбирном соусе с овощами и тостами.
ПЕРСПЕКТИВА КОФЕ&ВАФЛИ
Классическая бельгийская вафля со свежими фруктами.
Классическая бельгийская вафля с мороженым и шоколадом.
FOODSTREETCITY
Сэндвич «Фирменный» (чиабатта, салями, салат айсберг, морковь, сыр Чеддер, фирменный соус гриль) или вегетарианский сэндвич «Цезарь».
Сэндвич «Баварский» (чиабатта, салями, салат айсберг, морковь, сыр Чеддер, фирменный соус гриль) или вегетарианский сэндвич «Чили».
STREET FOOD FAMILY
Бургер с бедром цыпленка на гриле в томатно-имбирном соусе и свежими овощами.