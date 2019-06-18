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В вашей любимой «Песочнице» новое меню (цены все еще приятные). Показываем его

19.06.2019 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в «Песочнице» стартовал новый сезон. Это значит, что на площадку заехали некоторые новые траки с новыми сетами. Отметим, что в прошлом году фудтраки весь сезон предлагали одну и ту же еду. Основатели площадки решили, что гости к концу третьего месяца устали от одних и тех же предложений и в этом году решили каждые полтора месяца частично ротировать участников.

Важно: сеты по-прежнему стоят 7 рублей. Помимо сетов траки готовят и другую еду, но сет за 7 рублей — обязательно условия для работы в «Песочнице».

Меню ниже актуально до августа 2019.

GRINDER


  • Гриндер с мясом и овощами.
  • Картофель фри.

HOTDOGGER


  • Фреш Дог (хрустящая булка с охотничьей колбаской в сочетании со свежими овощами и соусом).
  • Цезарь Ролл (горячая лепешка с необычайно нежным куриным мясом и запахом дымка с добавлением сыра и свежих овощей).

PAPA TACO


  • Тако с креветками.
  • Суп Гаспачо.
  • Чипсы Начос.
  • Острый соус по желанию.

GAZONE


  • Смореброд с цыпленком карри, на жженом тыквенном хлебе, с подкопченным фермерским творогом.
  • Салатом коул слоу.
  • Рисовые чипсы с овощной сальсой и творогом.
  • Куриные крылышки в манговом чатни.

TOKINY


  • Якисоба с цыпленком в медовом соусе.
  • Овощи КимЧи.

Закусочная «Бульдог»


  • Пицца-сет из печи.

YARD BURGERS


  • Бургер (крафтовая булочка, котлета из мраморной говядины, трюфельный соус, томат, листья салата, свежий лук, маринованный огурец).
  • Гарнир — картофель фри, приправленный розмарином и прованскими травами.

MINSK CITY TRUCK


  • Бедро цыпленка на углях с соусом BBQ.
  • Картофель по деревенски с овощами гриль и сладким чили соусом.

GRILL MAN


  • Жареная китайская лапша Чау-Мейн с курицей.

SALTY DOG


  • Хот-дог «Гавайский солнечный».
  • Хот-дог «Корейский южный».

VEGGIE BAR


  • Хрустящий бурито с проростками, овощами и фасолью в соусе барбекю.
  • Нежный хумус с запеченной свеклой и рукколой.

V_YGLI (В_УГЛИ)


  • Мидии в имбирном соусе с овощами и тостами.

ПЕРСПЕКТИВА КОФЕ&ВАФЛИ


  • Классическая бельгийская вафля со свежими фруктами.
  • Классическая бельгийская вафля с мороженым и шоколадом.

FOODSTREETCITY


  • Сэндвич «Фирменный» (чиабатта, салями, салат айсберг, морковь, сыр Чеддер, фирменный соус гриль) или вегетарианский сэндвич «Цезарь».
  • Сэндвич «Баварский» (чиабатта, салями, салат айсберг, морковь, сыр Чеддер, фирменный соус гриль) или вегетарианский сэндвич «Чили».

STREET FOOD FAMILY


  • Бургер с бедром цыпленка на гриле в томатно-имбирном соусе и свежими овощами.
  • Картофель фри с пряными специями и розмарином.
  • Домашний соус на выбор.

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Теги: Минск
 
 
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На этой неделе в «Песочнице» стартовал новый сезон. Это значит, что на площадку заехали некоторые новые траки с новыми сетами.
 
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