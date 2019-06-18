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Кредит на свадьбу. История читателя, которая закончилась печально

19.06.2019 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кредит на свадьбу. История читателя, которая закончилась печально
Фото из открытых источников
  • Чтобы организовать свадьбу, мы взяли кредит около $19 400 в эквиваленте. Планировали вернуть его с подаренных денег. Представить себе не можете наш шок, когда в брачную ночь мы насчитали всего $3300! Мы с мужем злы на всех, кто был на свадьбе. Естественно, во второй день не праздновали. Поесть все любители, а денег мало подарили! Был большой скандал с гостями. Теперь мы с ними не общаемся. Выставили им счет за питание на свадьбе: блюда все были дорогие. Они платить не хотят. Чем отдавать кредит, не знаем. Начали требовать денег у родителей, и они нас предали. Не дали денег. Зачем тогда рожали, я не пойму? Они должны нести за нас ответственность. Вот так вот оказалось, что нас окружают одни предатели. Муж зарабатывает в два раза больше, чем я. Он сказал, что подаст на развод, чтобы кредит выплачивать пополам. Он не хочет платить мою часть, а у него зарплата больше. Я в шоке. Что делать? Г. (сообщение размещено в группе «Беременюшки, будущие мамы» в «Одноклассниках»)

Есть как минимум две причины, почему брать кредит на финансирование свадьбы - это неразумно.

Ликвидность

Свадьбу нельзя назвать ликвидным мероприятием.

Под ликвидностью понимается способность актива быть проданным по цене, близкой к рыночной. Пример: вы купили золотой слиток за $1000. На следующий день вы сможете продать его примерно за те же деньги. Слиток ликвидный.

Другой пример: вы взяли кредит и купили квартиру. Может быть, вы даже переплатили, но жильё всё равно ваше. Оно чего-то да стоит и, скорее всего, будет дорожать, если речь идёт о Минске. Квартира ликвидна.

От свадьбы не останется почти ничего, что вы могли бы потом продать. За исключением, может быть, подаренных вам кофеварок и микроволновок. Свадьба - это яркие эмоции и память на всю жизнь, но она неликвидна. Брать на неё кредит - значит просто потратить деньги впустую.

Что касается окупаемости: история читательницы подтверждает очевидную истину - гарантий того, что вы хотя бы вернете вложенные в торжество средства, нет. Разве что вы заранее предупредите гостей о минимальной сумме подарка.

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Цели поважнее

Кредит на свадьбу. История читателя, которая закончилась печально Что будет, если перестать выплачивать долги по кредиту?
Супругам, только создающим семью, нужно очень много денег. Например, чтобы решить жилищный вопрос. Мало кто может себе позволить просто купить жильё. Значит, не исключено, что придётся брать кредит. Выплаты будут значительными. На них уйдёт до половины семейного бюджета, а может быть, и больше. Представьте, что вам параллельно придётся погашать предыдущий кредит, взятый на свадьбу. А ведь захочется ещё купить новый телефон, съездить на отдых...

Если вы всё же хотите устроить пышное торжество, то попробуйте на него накопить. Заодно и проверите, как ваша будущая семья умеет обращаться с финансами.

КОМЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Аргументация в пользу того, что не стоит брать кредит на проведение свадьбы, очень простая: жить следует исходя из тех средств, которыми вы располагаете. Картинки красивой жизни, о которой многие мечтают, часто оборачиваются тем, что человек попадает в бедственное финансовое положение. Свадьба, создание семьи - это важное дело, и я не рекомендую начинать его с долгов. В семейной жизни супругам предстоит совместно решать многие вопросы, среди них будут и финансовые. Можно рассматривать организацию свадьбы без привлечения кредита как один из таких вопросов. Заодно и посмотрите, как будущая семья умеет справляться с трудностями, - говорит финансовый консультант Виталий РУНЦО.

 
Теги: Минск
 
 
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