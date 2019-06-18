Кредит на свадьбу. История читателя, которая закончилась печально

Источник материала: Аргументы и факты

Чтобы организовать свадьбу, мы взяли кредит около $19 400 в эквиваленте. Планировали вернуть его с подаренных денег. Представить себе не можете наш шок, когда в брачную ночь мы насчитали всего $3300! Мы с мужем злы на всех, кто был на свадьбе. Естественно, во второй день не праздновали. Поесть все любители, а денег мало подарили! Был большой скандал с гостями. Теперь мы с ними не общаемся. Выставили им счет за питание на свадьбе: блюда все были дорогие. Они платить не хотят. Чем отдавать кредит, не знаем. Начали требовать денег у родителей, и они нас предали. Не дали денег. Зачем тогда рожали, я не пойму? Они должны нести за нас ответственность. Вот так вот оказалось, что нас окружают одни предатели. Муж зарабатывает в два раза больше, чем я. Он сказал, что подаст на развод, чтобы кредит выплачивать пополам. Он не хочет платить мою часть, а у него зарплата больше. Я в шоке. Что делать? Г. (сообщение размещено в группе «Беременюшки, будущие мамы» в «Одноклассниках»)

Есть как минимум две причины, почему брать кредит на финансирование свадьбы - это неразумно.

Ликвидность

Свадьбу нельзя назвать ликвидным мероприятием.

Под ликвидностью понимается способность актива быть проданным по цене, близкой к рыночной. Пример: вы купили золотой слиток за $1000. На следующий день вы сможете продать его примерно за те же деньги. Слиток ликвидный.

Другой пример: вы взяли кредит и купили квартиру. Может быть, вы даже переплатили, но жильё всё равно ваше. Оно чего-то да стоит и, скорее всего, будет дорожать, если речь идёт о Минске. Квартира ликвидна.

От свадьбы не останется почти ничего, что вы могли бы потом продать. За исключением, может быть, подаренных вам кофеварок и микроволновок. Свадьба - это яркие эмоции и память на всю жизнь, но она неликвидна. Брать на неё кредит - значит просто потратить деньги впустую.

Что касается окупаемости: история читательницы подтверждает очевидную истину - гарантий того, что вы хотя бы вернете вложенные в торжество средства, нет. Разве что вы заранее предупредите гостей о минимальной сумме подарка.

На что никогда не надо брать кредит. Три реальные и грустные истории Подробнее

Цели поважнее

Если вы всё же хотите устроить пышное торжество, то попробуйте на него накопить. Заодно и проверите, как ваша будущая семья умеет обращаться с финансами.

КОМЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Аргументация в пользу того, что не стоит брать кредит на проведение свадьбы, очень простая: жить следует исходя из тех средств, которыми вы располагаете. Картинки красивой жизни, о которой многие мечтают, часто оборачиваются тем, что человек попадает в бедственное финансовое положение. Свадьба, создание семьи - это важное дело, и я не рекомендую начинать его с долгов. В семейной жизни супругам предстоит совместно решать многие вопросы, среди них будут и финансовые. Можно рассматривать организацию свадьбы без привлечения кредита как один из таких вопросов. Заодно и посмотрите, как будущая семья умеет справляться с трудностями, - говорит финансовый консультант Виталий РУНЦО.