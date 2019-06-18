Около 2,4 тыс. болельщиков и участников Евроигр прибыли в Беларусь

Источник материала: Аргументы и факты

"Из приехавших 870 человек - это болельщики, прибывшие по билетам на спортивные мероприятия. Больше всего их приехало из Польши - более 240, из Латвии - свыше 120, Литвы - 99. Также на данный момент белорусскую границу пересекли более 1,5 тыс. аккредитованных участников игр, из которых за последние сутки въехало более 850 человек. Больше всего пока представителей Великобритании - свыше 150", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Участники и гости II Европейских игр в пунктах пропуска оформляются в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны.