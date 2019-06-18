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Лукашенко подарил президенту Египта белорусскую черную икру, клубнику и хлеб

19.06.2019 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко подарил президенту Египта белорусскую черную икру, клубнику и хлеб

http://president.gov.by

19 июня завершился официальный визит президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в Беларусь. В аэропорту его провожал лично президент Александр Лукашенко. Перед отлетом лидеры стран провели краткую беседу.

Президент Египта отметил гостеприимство, оказанное всей делегации на белорусской земле, а также тот факт, что, несмотря на ранее время, Александр Лукашенко принял решение лично проводить его в аэропорту: "Очень признателен за такой добрый жест. Хочу отдельно особо поблагодарить за ваше гостеприимство, теплый прием в ходе визита в вашу прекрасную страну".

"Я ничего чрезвычайного не совершил. Точно такое гостеприимство было по отношению ко мне в Египте, - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. - Что касается такой рани, как вы сказали, то я человек деревенский. И я привык в 5 часов постоянно просыпаться и начинать рабочий день. Встретиться перед вашим отлетом на родину для меня удовольствие, чтобы еще раз пообщаться, узнать ваши впечатления от этого визита. Мы - друзья. И этим все сказано".

"Мы нашли взаимопонимание в интересах укрепления сотрудничества и двусторонних отношений между нашими странами на благо народов Египта и Беларуси", - отметил президент Египта.

Он добавил, что его визит в Беларусь стал дополнением к соглашениям и договоренностям, достигнутым во время визита главы белорусского государства в Каир.

 
 
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19 июня завершился официальный визит президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в Беларусь. В аэропорту его провожал лично президент Александр Лукашенко. Перед...
 
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