В Иванове такси сбило 17-летнюю велосипедистку

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в городе Иваново. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 18 июня, около 19.00. По предварительной информации, 27-летний водитель Skoda Rapid двигался по улице Куньково (второстепенная дорога) и при выезде на улицу Красных Партизан совершил наезд на 17-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по линии тротуаров.





В результате происшествия велосипедистка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.