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В Иванове такси сбило 17-летнюю велосипедистку
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в городе Иваново. Об этом
Авария произошла 18 июня, около 19.00. По предварительной информации, 27-летний водитель Skoda Rapid двигался по улице Куньково (второстепенная дорога) и при выезде на улицу Красных Партизан совершил наезд на 17-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по линии тротуаров.
В результате происшествия велосипедистка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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Авария произошла 18 июня, около 19.00, вблизи пересечения улиц Куньково и Красных Партизан.
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