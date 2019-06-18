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Маленький блогер: «Родной свой край люби и знай!»

19.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках Года малой родины управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома объявляет конкурс видеороликов «Маленький блогер: родной свой край люби и знай».

С помощью взрослых каждый ребёнок дошкольного возраста сможет увлекательно рассказать о своей улице, городе, деревне, их истории, примечательных местах, выдающихся людях и т.д. Видеоролики предоставляйте администрации учреждений и с их помощью размещайте на сайтах учреждений образования. Ссылку на просмотр видеоролика, а также информацию об авторах необходимо также выслать на адрес электронной почты управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома sad@schoolnet.by с пометкой «Маленький блогер».

Лучшие работы будут отмечены дипломами и подарками, размещены на сайте управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского района. Ждём Ваши работы до 01 августа 2019 года.


 
 
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В рамках Года малой родины управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома объявляет конкурс видеороликов «Маленький...
 
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