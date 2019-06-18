О вступительной кампании

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Указом Президента Республики Беларусь от 02.05.2019 № 166 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2019 году» утверждён состав государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения централизованного тестирования и вступительных испытаний в 2019 г. Председателем государственной комиссии назначен Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Распоряжением председателя государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2019 г. от 03.06.2019 № 5 утверждён состав Витебской областной комиссии по контролю из 9 человек. Председателем областной комиссии является председатель КГК Витебской области Вадим Зарянкин. В соответствии с распоряжением комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения области возглавили члены государственной комиссии: Вадим Зарянкин — в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова и Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академии ветеринарной медицины; помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области Виталий Вовк — в Полоцком государственном университете и Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете; заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин — Витебском государственном технологическом университете.

В Витебской области организовано, как и прошлом году, четыре пункта тестирования на базе Витебского государственного технологического университета, ВГУ им. П.М. Машерова, Полоцкого государственного университета и Оршанского государственного механико-экономического колледжа. Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании проходила с 2 мая по 1 июня. В пунктах тестирования области зарегистрировался 25759 участников, что на 3132 человек меньше, чем в прошлом году (в 2018 г. — 28891). Тестирование проводится с 11 июня по 1 июля (по белорусскому, русскому и иностранным (английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому) языкам, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории новейшего времени, обществоведению, географии) в соответствии с графиком, утверждённым постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.02.2019 № 20. Начало тестирования по всем предметам — 11.00 часов. Регистрация для участия в тестировании в резервные дни (при наличии уважительной причины неявки) — с 30 июня по 2 июля в ВГТУ. Пункт проведения централизованного тестирования в резервные дни (6, 8 и 10 июля) — БГУ.

Созданы соответствующие комиссии по контролю в пунктах тестирования. Кроме сотрудников КГК в целях обеспечения контроля непосредственно в каждой аудитории при проведении тестирования дополнительно привлечены более 340 человек. Это представители местных исполнительных и распорядительных органов, работники учреждений образования и представители ОО «БРСМ».

Областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2019 г. призвана обеспечить абитуриентам равные возможности для поступления в государственные высшие и средние специальные учреждения образования, защиту их законных прав и интересов, своевременно и качественно рассматривать обращения по вопросам тестирования и приема в учреждения образования, принимать предусмотренные законодательством меры по выявленным фактам нарушений, а также вносить предложения по совершенствованию отдельных положений нормативно-правовых актов.

Участникам ЦТ запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приёма-передачи информации. Абитуриентам запрещён пронос в аудиторию любых предметов кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета. Допуск абитуриента в пункт проведения тестирования производится только по пропуску и паспорту. По иным документам (копия паспорта, водительское, служебное удостоверение и др.) абитуриенты в пункт тестирования не допускаются. Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам централизованного тестирования принимаются по контактным телефонам «горячих линий» в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв — 13:00-14:00): в КГК Витебской области — (0212) 37-61-82; (0212) 37-61-95; в Полоцком межрайонном комитете государственного контроля — (0214) 74-87-50; в Оршанском межрайонном комитете государственного контроля — (0216) 51-09-26.

Подготовила Любовь ШЛЕЙКО.