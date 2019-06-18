В Пружанском районе сотрудник милиции на ВАЗ насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Сотрудник милиции насмерть сбил велосипедиста в Пружанском районе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Происшествие случилось 18 июня, около 23.00, вблизи деревни Лососин. По информации УВД, 43-летний сотрудник милиции, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении 42-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и умер в автомобиле скорой при доставлении в больницу.

По факту ДТП Пружанский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК Беларуси (Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Расследование по уголовному делу проводит областное управление Следственного комитета.