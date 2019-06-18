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«Как мы влюбились в Беларусь». Парни из Польши сняли мини-фильм о нашей стране

19.06.2019 12:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Парни из Польши сняли короткометражный фильм о путешествии в две страны, в том числе и в нашу. Ролик назвали «Как мы влюбились в Украину и Беларусь?», его выложили на платформу YouTube.

Ребята развивают собственный проект «Парни на ходу». Их пятеро, каждый из них работает или в кино, или в телевизионной индустрии. Однажды они решили путешествовать и записывать свои поездки на камеру. Как говорят сами поляки, их аудитория не слишком велика (на YouTube-канал подписались чуть больше 21 тысячи человек), но обратной связи аудитории хватает, чтобы парни продолжали снимать. Так, путешественники уже побыли в Грузии, Армении, Чернобыле, колесили по Африке и так далее, а недавно заехали и в Беларусь.

Мини-фильм о поездке в Беларусь и Украину длится почти девять минут. В нем парни блуждают по лесу, бродят по крышам зданий, забираются на машины, танцуют и играют на фортепиано. Видео набрало более 11 тысяч просмотров и 1,4 тысячи лайков. Посмотрите, как Поляке показали нашу страну и попробуйте угадать, какие кадры сделали в Беларуси:

 
 
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Парни из Польши сняли короткометражный фильм о путешествии в две страны, в том числе и в нашу. Ролик назвали «Как мы влюбились в Украину и Беларусь?», его выложили на...
 
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