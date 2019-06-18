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Норвежский остров Соммарей может стать первой в мире «зоной без времени»

19.06.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. Норвежский остров Соммарей может стать первым в мире регионом без часового пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвежский остров Соммарей может стать первой в мире «зоной без времени»

Местные жители, которых около 300, хотят отказаться от времени, так как их деревня живет по своему расписанию. С 18 мая по 26 июля на острове длится полярный день. И в этот период в 2 часа ночи там можно увидеть, как дети играют в футбол, взрослые косят газоны, а подростки идут купаться.

В связи с этим местные жители направили петицию парламенту Норвегии с просьбой отменить часовой пояс, тем самым сделать традиционное время начала рабочего дня, лекций и других запланированных мероприятий более гибким.

Норвежский остров Соммарей может стать первой в мире «зоной без времени»

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Новости Норвегии. Норвежский остров Соммарей может стать первым в мире регионом без часового пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители,...
 
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