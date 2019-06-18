В Японии произошло землетрясение: пострадали около 30 человек

Источник материала: СТВ

Новости Японии. При землетрясении в Японии пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подземные толчки магнитудой 6.7 ощутили жители 13 префектур страны. Сейсмологи предупредили об угрозе возникновения цунами высотой до метра. Однако, к счастью, на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн. Около 10 тысяч домов несколько часов оставались без электричества.







