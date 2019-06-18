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В Японии произошло землетрясение: пострадали около 30 человек
Источник материала: СТВ
Новости Японии. При землетрясении в Японии пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подземные толчки магнитудой 6.7 ощутили жители 13 префектур страны. Сейсмологи предупредили об угрозе возникновения цунами высотой до метра. Однако, к счастью, на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн. Около 10 тысяч домов несколько часов оставались без электричества.
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Новости Японии. При землетрясении в Японии пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подземные толчки магнитудой 6.7 ощутили жители...
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