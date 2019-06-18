﻿ В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии

19.06.2019 12:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Число погибших во время крушения судна в Индонезии возросло до 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как минимум два человека все еще числятся пропавшими без вести.

В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии

Напомним, небольшое судно затонуло недалеко от острова Мадура в начале недели. На его борту находились около 60 человек, 39 из них удалось спасти.

Основная версия случившегося – сильные волны и перегруженность судна. По сообщениям местной полиции, перевозка пассажиров осуществлялась нелегально. Спасатели продолжают поиск пострадавших.

В Индонезии число жертв крушения судна возросло до 19: какие версии трагедии

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. Число погибших во время крушения судна в Индонезии возросло до 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как минимум два человека все еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика