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Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи
Источник материала: СТВ
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его задержали по делу о коррупции при выборе хозяина чемпионата мира по футболу 2022 года.
Напомним, право на проведение мундиаля досталось Катару. Экс-президента УЕФА допрашивали несколько часов, после чего отпустили. Расследование продолжается.
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его задержали по делу о коррупции при выборе...
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