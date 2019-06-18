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Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи

19.06.2019 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его задержали по делу о коррупции при выборе хозяина чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, право на проведение мундиаля досталось Катару. Экс-президента УЕФА допрашивали несколько часов, после чего отпустили. Расследование продолжается.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи

Люди в материале: Мишель Платини
 
 
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его задержали по делу о коррупции при выборе...
 
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