Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён из-под стражи

Источник материала: СТВ

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его задержали по делу о коррупции при выборе хозяина чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, право на проведение мундиаля досталось Катару. Экс-президента УЕФА допрашивали несколько часов, после чего отпустили. Расследование продолжается.







