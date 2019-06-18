Жара вернулась: сегодня и завтра в Беларуси до +33

Сегодня и завтра на юге Беларуси до +32, в ближайшие дни еще потеплеет и будет до +33.

Днем 19 июня местами по Брестской и Гомельской областям максимальная температура воздуха достигнет +30°С, завтра, 20 июня, местами на западе Беларуси — грозы, а на юго-востоке до +32, сообщили в Белгидромете.

Завтра, 20 июня, ночью в западных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура минимальная ночью +12..+20°С, максимальная днем +22..+29°С, местами, в основном на юго-востоке +30..+33°С.

21 июня ночью местами, утром и днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Холоднее будет ночью +15..+20°С, максимальная днем +22.. +29°С, на юго-востоке +30..+33°С.