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Жара вернулась: сегодня и завтра в Беларуси до +33
Источник материала: БДГ
Сегодня и завтра на юге Беларуси до +32, в ближайшие дни еще потеплеет и будет до +33.
Днем 19 июня местами по Брестской и Гомельской областям максимальная температура воздуха достигнет +30°С, завтра, 20 июня, местами на западе Беларуси — грозы, а на юго-востоке до +32,
Завтра, 20 июня, ночью в западных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура минимальная ночью +12..+20°С, максимальная днем +22..+29°С, местами, в основном на юго-востоке +30..+33°С.
21 июня ночью местами, утром и днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Холоднее будет ночью +15..+20°С, максимальная днем +22.. +29°С, на юго-востоке +30..+33°С.
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Сегодня и завтра на юге Беларуси до +32, в ближайшие дни еще потеплеет и будет до +33.
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