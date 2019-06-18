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Вот бы нам так. В Берлине на пять лет заморозят цены на аренду жилья

19.06.2019 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В апреле в Германии прошли протесты против растущей арендной платы, а вчера берлинский сенат заявил, что намерен на пять лет заморозить размеры арендной платы за съемное жилье в городе. Нововведения затронут около 1,6 миллиона объектов недвижимости. Предполагаемая заморозка в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро, пишет «Дойче Велле».


Предложения должны вынести на голосование в сенате Берлина до середины октября. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу не позднее января 2020 года. Сенат намерен установить штраф до 500 тысяч евро за нарушение новых правил.

Центральная комиссия по недвижимости (ZIA) выступила с резкой критикой действий берлинского сената.

— Политический ландшафт вселяет неуверенность в инвесторов, от которых Берлин зависит в крайней степени, — заявил ее председатель Андреас Маттнер (Andreas Mattner).

А председатель столичного отделения объединения владельцев недвижимости Haus und Grund Кай Варнеке (Kai Warnecke) назвал позицию берлинских властей ошибкой, которая «ни при каких обстоятельствах не должна найти подражателей».

В свою очередь, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что в свете «исключительного роста цен последних лет» понимает принятое сенаторами решение.

Напомним, в апреле в Берлине и еще 18 городах Германии прошли акции против растущей арендной платы за квартиры. В них приняли участие в общей сложности десятки тысяч жителей. 14 июня в Берлине активисты передали местным властям подписи 77 тысяч человек, требующих провести в столице референдум об экспроприации квартир у крупных собственников.

 
 
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Нововведения затронут около 1,6 миллиона объектов недвижимости.
 
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