В Зельве муж поджог спящую жену

Источник материала: Новости Волковыска

Инцидент, произошедший в городском поселке Зельва 17 июня, закончился весьма плачевно. Как такое бывает, в большинстве случаев, не обошлось без участия зеленого змия, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В тот день мужчина 1963 года рождения уже на протяжении некоторого времени употреблял спиртные напитки. На работу он решил не идти, с этим весьма хорошо может справиться его супруга. Вечером женщина 1965 года рождения нашла мужа в том же состоянии, в котором он был, когда она уходила. На этой почве между ними завязался конфликт.

После ссоры мужчина сделал определенные выводы и решил заняться чем-то полезным по дому. Он взял бензотриммер с канистрой и попытался покосить траву. Женщина заметила, что ее муж не справляется с легкими порывами ветра, а значит и не сможет справиться с газонокосилкой. Именно по этой причине она забрала приспособления для покоса травы к себе в комнату и легла спать.

«Мужчина вернулся в дом, выпил вина и не мог найти, чем заняться. Он вошел в комнату к супруге, увидел там бензотриммер и канистру с бензином. Подозреваемый облил жену содержимым канистры, затем поджег ее. Через некоторое время женщина проснулась от сильной боли в спине. Супруг увидел, что он натворил и помог потушить пламя. При поступлении в учреждение здравоохранения у потерпевшей были диагностированы термический ожог головы, шеи, туловища, верхних конечностей, передней поверхности бедра 2,3 степени, ингаляторная травма и ожоги верхних дыхательных путей, сейчас врачи борются за ее жизнь. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан», – рассказал начальник ОУР Зельвинского РОВД майор милиции Александр Буслович.





Следственно-оперативной группой со специалистами Волковысского МРО ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, которыми обнаружены и изъяты вещественные доказательства для дальнейшего проведения экспертных исследований.





По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 147 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

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