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Фотофакт. Проводники «Белавиа» будут встречать пассажиров в спортивных костюмах
Источник материала: Партизан
На один день бортпроводники белорусской авиакомпании переоденутся в спортивную форму, чтобы встретить гостей и участников II Европейских игр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из Лондона, Парижа и Рима.
Дизайн одежды — от Mark Formelle, спортивная обувь предоставлена «Лидской обувной фабрикой», сообщает сайт Белавиа. По спецзаказу изготовили девять мужских и девять женских костюмов. Спортивные майки в таком же дизайне можно будет купить и в магазине.
— Наша авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба, мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участником Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь, — рассказал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.
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На один день бортпроводники белорусской авиакомпании переоденутся в спортивную форму, чтобы встретить гостей и участников II Европейских игр, которые прилетят в...
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