Фотофакт. Проводники «Белавиа» будут встречать пассажиров в спортивных костюмах









Дизайн одежды — от Mark Formelle, спортивная обувь предоставлена «Лидской обувной фабрикой», сообщает сайт Белавиа. По спецзаказу изготовили девять мужских и девять женских костюмов. Спортивные майки в таком же дизайне можно будет купить и в магазине.





— Наша авиакомпания не могла остаться в стороне от события мирового масштаба, мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участником Европейских игр уже с первых минут путешествия в Беларусь, — рассказал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.



