«Деликатная тема». Депутаты проголосовали за изменения в закон о психиатрической помощи

Проект изменений в Закон «Об оказании психиатрической помощи»:





- уточняет порядок установления диагноза психического расстройства;

- определяет правила транспортировки пациента, которому оказывают экстренную психиатрическую помощь;

- расширяет перечень случаев, в которых прекращается диспансерное наблюдение за пациентом;

- уточняет порядок оказания психиатрической помощи пациенту, выписанному из психиатрического стационара.

- разрешает врачам общей практики оказывать помощь пациентам с некоторыми формами психических расстройств;

- дает право на психиатрическую помощь колониям и домам-интернатам;

- обязывает употребляющих наркотики и много пьющих проходить медпрофосмотры.









Депутат Елена Анисим напомнила министру здравоохранения Владимиру Каранику, представляющему в парламенте закон, что иногда психиатрическую помощь использовали для борьбы с активными гражданами, и спросила, что гарантирует защиту от подобного злоупотребления сегодня.





— Разработчики закона понимают, насколько это деликатная тема, — согласился министр. — У нас у всех есть историческая память.





По его словам, с момента принятия закона о психиатрической помощи не было зафиксировано ни одного случая использования документа «для тех действий, о которых вы говорите».





— Те изменения, которые принимаются сегодня, ни в коем случае не нарушат защищенность наших граждан.



