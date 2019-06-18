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«Деликатная тема». Депутаты проголосовали за изменения в закон о психиатрической помощи
Источник материала: Партизан
Депутаты парламента в первом чтении приняли изменения в Закон «Об оказании психиатрической помощи».
Проект изменений в Закон «Об оказании психиатрической помощи»:
- уточняет порядок установления диагноза психического расстройства;
- определяет правила транспортировки пациента, которому оказывают экстренную психиатрическую помощь;
- расширяет перечень случаев, в которых прекращается диспансерное наблюдение за пациентом;
- уточняет порядок оказания психиатрической помощи пациенту, выписанному из психиатрического стационара.
- разрешает врачам общей практики оказывать помощь пациентам с некоторыми формами психических расстройств;
- дает право на психиатрическую помощь колониям и домам-интернатам;
- обязывает употребляющих наркотики и много пьющих проходить медпрофосмотры.
Депутат Елена Анисим напомнила министру здравоохранения Владимиру Каранику, представляющему в парламенте закон, что иногда психиатрическую помощь использовали для борьбы с активными гражданами, и спросила, что гарантирует защиту от подобного злоупотребления сегодня.
— Разработчики закона понимают, насколько это деликатная тема, — согласился министр. — У нас у всех есть историческая память.
По его словам, с момента принятия закона о психиатрической помощи не было зафиксировано ни одного случая использования документа «для тех действий, о которых вы говорите».
— Те изменения, которые принимаются сегодня, ни в коем случае не нарушат защищенность наших граждан.
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Депутаты парламента в первом чтении приняли изменения в Закон «Об оказании психиатрической помощи».
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