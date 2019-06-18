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Он начал тонуть — она вышла из озера: СК возбудил дело в отношении пьяной матери погибшего 2-летнего малыша
Источник материала: Партизан
В отношении матери двухлетнего ребенка, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает Слдственный комитет.
По данным следствия, днем 17 июня на озеро Белое прибыла компания молодых людей, среди которых была 30-летняя жительница Витебска с двумя детьми. В какой-то момент женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения (3,6 промилле), отправилась с двухлетним сыном в водоем.
Отдалившись, по словам очевидцев, на расстояние более 50 метров от берега, ребенок начал тонуть. Мать не предприняла попыток к спасению мальчика и покинула озеро.
Ставший очевидцем происшествия мужчина извлек ребенка из воды. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, однако спасти ребенка не удалось.
В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).
Женщина задержана.
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Он начал тонуть — она вышла из озера: СК возбудил дело в отношении пьяной матери погибшего 2-летнего малыша
В отношении матери двухлетнего ребенка, утонувшего в Бешенковичском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает Слдственный комитет.
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