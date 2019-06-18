Он начал тонуть — она вышла из озера: СК возбудил дело в отношении пьяной матери погибшего 2-летнего малыша

По данным следствия, днем 17 июня на озеро Белое прибыла компания молодых людей, среди которых была 30-летняя жительница Витебска с двумя детьми. В какой-то момент женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения (3,6 промилле), отправилась с двухлетним сыном в водоем.





Отдалившись, по словам очевидцев, на расстояние более 50 метров от берега, ребенок начал тонуть. Мать не предприняла попыток к спасению мальчика и покинула озеро.





Ставший очевидцем происшествия мужчина извлек ребенка из воды. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, однако спасти ребенка не удалось.





В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).





Женщина задержана.



