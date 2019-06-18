Правильно ли вел себя Зеленский, когда Меркель стало трясти? Объясняет опытный дипломат





«Наша Нива» обратилась к опытному дипломату, послу Беларуси в Великобритании в 1995—2000 гг. Владимиру Счастному. С этими вопросамиобратилась к опытному дипломату, послу Беларуси в Великобритании в 1995—2000 гг. Владимиру Счастному.





«Для меня вопрос, куда смотрела немецкая служба протокола, почему они не подошли к ней, не спросили, что происходит? Это как раз таки задача немецкого протокола.





Что мог сделать Зеленский? Просто обратиться к ней и спросить: «Что я могу сделать?» Но представьте себе, человек первый раз в подобной ситуации. Он просто не знал, что делать.





И может быть, то, что он ничего не делал, как раз было выходом. Это как позиция английского джентльмена. Если джентльмен может помочь, то он поможет. Если же джентльмен ничем не способен помочь, он делает вид, что не замечает.









Брать за руку не надо было, максимум повернуть голову и спросить. Но, на мой взгляд, он принял единственно правильное решение. Если бы они были где-то одни на переговорах, то, конечно, он бы спросил, взял за руку. Но там же было множество чиновников, которые должны были помочь ей. Зеленский надеялся, что есть люди, которые помогут. И тут вопрос: почему они не сделали этого.





Вопрос деликатный, поэтому он сделал все правильно. Случай неординарный, но не нужно сосредотачивать на этом внимание. Нужно больше говорить о том, о чем они договорились потом. А это просто случай, который может произойти с каждым».