"Румас, Ермолович, Крутой и Турчин не смеют в лицо сказать Лукашенко, что его задание уже провалено"

— Свежие экономические данные по экономике Беларуси за январь—май 2019-го. Любопытно на них взглянуть с точки зрения выполнения годового прогноза. Напомню, что по нему валовый внутренний продукт (ВВП) в 2019-го должен вырасти на 4%.





За январь—май 2019-го он увеличился только на 1%. Это даже существенно меньше, чем в январе—апреле, когда ВВП Беларуси по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился на 1,4%.





Получается, что в мае 2019-го случился настоящий обвал. За первые пять месяцев года рост ВВП оказался даже ниже, чем за I квартал (1,1%).





Уместно напомнить, что премьер-министр Сергей Румас, первый вице-премьер министр Александр Турчин совсем недавно публично заявили, что оснований для пересмотра прогноза развития экономики Беларуси в этом году нет.





Т. е. руководители Совмина считают, что всё идёт по плану, что оснований для изменения экономической политики нет, что запланированные источники экономического роста каким-то магическим образом должны во втором полугодии встрепенуться, расправить плечи и выдать нам обещанные четыре процента роста ВВП. То есть, выше среднемировых.





МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕАБР, Сбербанк РФ – все в один голос говорят, что в нынешнем состоянии, с существующими структурными завалами, при огромном токсичном секторе госпредприятий и вредной, агрессивной банковской олигополии, при серьёзных проблемах в отношениях с Россией обеспечить рост ВВП в 4% невозможно.









Даже Нацбанк опускает Совмин на грешную землю. В свежем докладе о состоянии экономике ВВП в долларовом выражении за март 2018—март 2019-го составил $ 59,4 млрд (для справки в 2018-м было $ 59,6 млрд).





Румас, Ермолович, Крутой и Турчин – экономический блок правительства – не смеют в лицо сказать Лукашенко, что его задание обеспечить ВВП Беларуси в 2025-м в $ 100 млрд уже провалено. Они боятся заявить ему, честно глядя в глаза, что модель Совок/Госплан обречена, что львиная доля государственных инвестиционных программ – это производство брака и освоение денег налогоплательщиков в пользу VIP-номенклатурно-силовых и коммерческих группировок.





В истории Беларуси не было такого сюжета, чтобы в первые пять месяцев, первое полугодие экономика выросла на один процент, а во второй половине пришпорила так, что получилось четыре.



