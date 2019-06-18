|
"Румас, Ермолович, Крутой и Турчин не смеют в лицо сказать Лукашенко, что его задание уже провалено"
Источник материала: Партизан
Совмин как пионерский отряд: «всегда готов» пускать пыль в глаза», — пишет в Фейсбуке руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук. И приводит анализ последних данных о росте ВВП:
Глава правительства Сергей Румас (в центре) и председатель Нацбанка Павел Каллаур (справа). Фото Анны Пащенко, newsgomel.by
— Свежие экономические данные по экономике Беларуси за январь—май 2019-го. Любопытно на них взглянуть с точки зрения выполнения годового прогноза. Напомню, что по нему валовый внутренний продукт (ВВП) в 2019-го должен вырасти на 4%.
За январь—май 2019-го он увеличился только на 1%. Это даже существенно меньше, чем в январе—апреле, когда ВВП Беларуси по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился на 1,4%.
Получается, что в мае 2019-го случился настоящий обвал. За первые пять месяцев года рост ВВП оказался даже ниже, чем за I квартал (1,1%).
Уместно напомнить, что премьер-министр Сергей Румас, первый вице-премьер министр Александр Турчин совсем недавно публично заявили, что оснований для пересмотра прогноза развития экономики Беларуси в этом году нет.
Т. е. руководители Совмина считают, что всё идёт по плану, что оснований для изменения экономической политики нет, что запланированные источники экономического роста каким-то магическим образом должны во втором полугодии встрепенуться, расправить плечи и выдать нам обещанные четыре процента роста ВВП. То есть, выше среднемировых.
МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕАБР, Сбербанк РФ – все в один голос говорят, что в нынешнем состоянии, с существующими структурными завалами, при огромном токсичном секторе госпредприятий и вредной, агрессивной банковской олигополии, при серьёзных проблемах в отношениях с Россией обеспечить рост ВВП в 4% невозможно.
Даже Нацбанк опускает Совмин на грешную землю. В свежем докладе о состоянии экономике ВВП в долларовом выражении за март 2018—март 2019-го составил $ 59,4 млрд (для справки в 2018-м было $ 59,6 млрд).
Румас, Ермолович, Крутой и Турчин – экономический блок правительства – не смеют в лицо сказать Лукашенко, что его задание обеспечить ВВП Беларуси в 2025-м в $ 100 млрд уже провалено. Они боятся заявить ему, честно глядя в глаза, что модель Совок/Госплан обречена, что львиная доля государственных инвестиционных программ – это производство брака и освоение денег налогоплательщиков в пользу VIP-номенклатурно-силовых и коммерческих группировок.
В истории Беларуси не было такого сюжета, чтобы в первые пять месяцев, первое полугодие экономика выросла на один процент, а во второй половине пришпорила так, что получилось четыре.
В 2015-м за январь—май было минус 3,1%, а по итогам года – минус 3,8%. В 2016-м за январь—май было минус 2,9%, по итогам года – минус 2,5%. В 2017-м за январь—май был минимальный рост 1,1%, а по итогам года получилось 2,4%. iv>
Это был маленький шажок вперёд после того, как экономика страны потеряла почти $ 40 млрд!
В 2018-м за январь—май ВВП добавил 4,7%, а за год получилось только 3,0%. И это был перелом, предел искусственного стимулирования роста за счёт «силового» повышения доходов населения и стимулирования кредитной активности.
В 2019-м ситуация как внутри страны, так и во внешней среде гораздо хуже. Российская экономика телепается на 0,5—1,5% роста. Экономика евро – не более 1,5%.
А тут Совмин со своим пионерским «Всегда готовы!» Без указания на источники роста, без нейтрализации внутренних чёрных дыр, которые высасывают живительные соки экономики. Неужели язык отсох сказать правду, какой бы горькой она не была?
Ведь на кону не насиженные номенклатурные места нескольких десятков топ чиновников, а судьба страны. У экономического блока правительства большой соблазн ещё больше пустить пыль в глаза Лукашенко. Для этого им позарез нужен глава Нацбанка Павел Каллаур.
К счастью, он продолжает занимать профессиональную позицию, несмотря на растущее давление промышленного, аграрного и строительного лобби. Администрация президента заняла скорее выжидательную позицию, не решаясь открыто поддержать сторонников модели Совок/Госплан.
Близится развязка неприлично длинной истории с белорусской моделью Совок/Госплан. Катализатором уже выступил Кремль. «Красные директора» в связке со своими номенклатурно-силовыми крышами всё очевиднее симпатизируют Путину и Медведеву с их халявой для национальных проектов и приоритетов. Они почему-то думают, что попадут в списки потребителей халявы из российского бюджета. Наивные.
Против сильной, высокотехнологичной, диверсифицированной и конкурентоспособной Беларуси выступают также люди без роду и племени – типа тех, кто построил ресторан «Поедем поедим».
Свою лепту в деградацию экономики вносят те, кто предлагает жить за счёт внешних кредитов под 6- 8% годовых в валюте, без приватизации, частной собственности, экономической свободы и демократии.
Наконец, многие силовики грезят статусом своих российских визави. Они – самая мощная сетевая организация. Мёртвой хваткой опутали Россию, захомутав её творческий, предпринимательский и человеческий потенциал. Все они, как в известном мультике, ждут, пока белорусский Акела промахнётся так очевидно, чтобы его кинуть, грызнуть и убежать под крыло нового Начальника. Ну и что, что из России?
Перед Лукашенко стоит очень сложный выбор. Если двигаться по инерции, смотреть в рот очковтирателям из Совмина, то наступит идеальный шторм. Для Лукашенко точно, и, не исключено, для всей страны.
Нужно, наконец, браться за экономику не методами пресловутой кухарки, совкового «крепкого хозяйственника» или цербера-силовика, а настоящего учёного – экономиста, убеждённого сторонника свободы и частной собственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Румас, Ермолович, Крутой и Турчин не смеют в лицо сказать Лукашенко, что его задание уже провалено"
Совмин как пионерский отряд: «всегда готов» пускать пыль в глаза», — пишет в Фейсбуке руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)