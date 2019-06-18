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Главе Администрации белорусского президента вновь пришлось извиняться

19.06.2019 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Pussy Riot: Нам позвонила Наталья Кочанова и извинилась за запрет на въезд



В приемной Администрации президента подтвердили факт разговора, но отказались комментировать его содержание, пишет Радио «Свабода».

А глава Департамента гражданства и миграции Алексей Бегун подтвердил Радио «Свабода», что в отношении Никульшиной и Курачаевой не действует запрет на въезд в Беларусь, и они могут приехать на Европейские игры в Минск.
 
Ольга Курачаева и Вероника Никульшина предоставили запись разговора с женщиной, которая, представившись главой Администрации президента Беларуси Натальей Кочановой, выразила сожаление о произошедшем и пригласила приезжать в Беларусь.

17 июня участницам группы Pussy Riot, которые летели транзитным рейсом в Киев с пересадкой в ​​Минске, поставили штамп о запрете на въезд в Беларусь до 2020 года. Этот факт тогда подтвердил пресс-секретарь Пограничного комитета Беларуси.

Участник группы Петр Верзилов рассказал «Свабодзе», что сначала с девушками связался некто, назвавшийся представителем МВД. Уточнил их телефон, а позже состоялся звонок в «телеграмму».


Вот его расшифровка:

— Ольга Владимировна, это вас беспокоит глава администрации Беларуси Наталья Ивановна Кочанова.

— Очень приятно… А можно вас попросить чуть-чуть погромче говорить, все-таки связь не очень хорошая.

— Ольга Владимировна, ну мониторим мы тут всю ситуацию. И Александр Григорьевич, президент наш, узнал про эту ситуацию, что тут какие-то претензии к вам. Так вот вы знаете, у нас к вам нет никаких претензий. Ольга Владимировна, пожалуйста, у белоруской стороны нет к вам никаких претензий. Если хотите, приезжайте, будем рады… Ну, знаете, как всегда, где-то перестра… перетрудились наши органы, непонятно по каким вопросам, поэтому тут уж так получилось…

— Мы понимаем, спасибо вам огромное.

— Говорю, что было удивление, просто удивление — зачем, почему, что? Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: «Боже, что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов». Всё, нет вопросов, значит, я вам звоню. Так что, Ольга Владимировна, всего доброго вам.


***

«Если в наших базах данных нет сведений о том, что им запрещен въезд на территорию Республики Беларусь, они будут п ущены», — сообщил «Свабодзе» представитель пресс-службы Пограничного комитета Антон Бычковский. Сообщать, отменено ли в отношении девушек запрещение на въезд, он отказался, сославшись на то, что это личные сведения.

«Мы, конечно, очень сильно были удивлены, — говорит Петр Верзилов. — Поражены, во-первых, неожиданным запретом, так как девушки не летели в Минск и не имели планов выходить в Минске. Всем компетентным органам было очевидно, что они летят транзит из Москвы в Киев, не имеют никаких планов находиться в Беларуси.

И вдвойне удивительным был факт такого звонка, так как Беларусь известна своим довольно строгим отношением к диссидентам. Но отрадно, что по крайней мере так быстро руководящие лица страны отреагировали на этот ​​странный запрет и сняли его личным звонком главы Администрации президента Беларуси. И я, и девушки сильно удивились этому факту».




 
Теги: Минск
 
 
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Pussy Riot: Нам позвонила Наталья Кочанова и извинилась за запрет на въезд
 
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