В минском Дворце ветеранов предложили послушать стихи Сталина









Фишкой выступления Редькова 25 июня станет то, что среди поэтов, стихи которых он намерен читать, назван Иосиф Сталин. В одном списке с Пушкиным, Шекспиром и Есениным.





Во Дворце культуры ветеранов нам подтвердили, что концерт на 25 июня запланирован. Сам Редьков говорит, что концерт перенесен на октябрь, а он занимается подготовкой фильма «Душевные вечера».





Стихи Сталина звучали и на предыдущем концерте «Душевных вечеров» — 22 мая в Доме Москвы в Минске. «Концерт прошел с успехом», — сказал нам Редьков.





Редьков в 2015 году пытался баллотироваться в президенты. На тот момент он возглавлял компании «Царь-мед» и организовывал в Минске медовые ярмарки.





Юрий Редьков родился 12 апреля 1976 года. Воспитывался в детском доме. Являлся помощником депутата-славянофила Сергея Костяна, работал в БПСМ и БРСМ.



