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В минском Дворце ветеранов предложили послушать стихи Сталина

19.06.2019 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник 25 июня во Дворце культуры ветеранов (Минск, Янки Купалы, 21) запланированы «Душевные вечера с Юрием Редьковым». Проходят они в жанре мелодекламации — когда стихи и проза исполняются в музыкальном сопровождении.



Фишкой выступления Редькова 25 июня станет то, что среди поэтов, стихи которых он намерен читать, назван Иосиф Сталин. В одном списке с Пушкиным, Шекспиром и Есениным.

Во Дворце культуры ветеранов нам подтвердили, что концерт на 25 июня запланирован. Сам Редьков говорит, что концерт перенесен на октябрь, а он занимается подготовкой фильма «Душевные вечера».

Стихи Сталина звучали и на предыдущем концерте «Душевных вечеров» — 22 мая в Доме Москвы в Минске. «Концерт прошел с успехом», — сказал нам Редьков.

Редьков в 2015 году пытался баллотироваться в президенты. На тот момент он возглавлял компании «Царь-мед» и организовывал в Минске медовые ярмарки.

Юрий Редьков родился 12 апреля 1976 года. Воспитывался в детском доме. Являлся помощником депутата-славянофила Сергея Костяна, работал в БПСМ и БРСМ.


 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник 25 июня во Дворце культуры ветеранов (Минск, Янки Купалы, 21) запланированы «Душевные вечера с Юрием Редьковым». Проходят они в жанре мелодекламации —...
 
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