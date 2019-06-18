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В минском Дворце ветеранов предложили послушать стихи Сталина
Источник материала: Партизан
Во вторник 25 июня во Дворце культуры ветеранов (Минск, Янки Купалы, 21) запланированы «Душевные вечера с Юрием Редьковым». Проходят они в жанре мелодекламации — когда стихи и проза исполняются в музыкальном сопровождении.
Фишкой выступления Редькова 25 июня станет то, что среди поэтов, стихи которых он намерен читать, назван Иосиф Сталин. В одном списке с Пушкиным, Шекспиром и Есениным.
Во Дворце культуры ветеранов нам подтвердили, что концерт на 25 июня запланирован. Сам Редьков говорит, что концерт перенесен на октябрь, а он занимается подготовкой фильма «Душевные вечера».
Стихи Сталина звучали и на предыдущем концерте «Душевных вечеров» — 22 мая в Доме Москвы в Минске. «Концерт прошел с успехом», — сказал нам Редьков.
Редьков в 2015 году пытался баллотироваться в президенты. На тот момент он возглавлял компании «Царь-мед» и организовывал в Минске медовые ярмарки.
Юрий Редьков родился 12 апреля 1976 года. Воспитывался в детском доме. Являлся помощником депутата-славянофила Сергея Костяна, работал в БПСМ и БРСМ.
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Во вторник 25 июня во Дворце культуры ветеранов (Минск, Янки Купалы, 21) запланированы «Душевные вечера с Юрием Редьковым». Проходят они в жанре мелодекламации —...
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