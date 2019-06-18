ФСК ЕЭС модернизировала подстанцию в Брянской области, участвующую в энерготранзите в Беларусь

Источник материала: Интерфакс

ПАО "ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") завершило реконструкцию подстанции 35 кВ "Лотаки" в Брянской области, сообщает пресс-служба МЭС Северо-Запада (филиал ФСК ЕЭС).

Общая стоимость работ составила 55 млн рублей. На энергообъекте были установлены два новых автотрансформатора общей мощностью 4,1 МВА. Помимо установки силового оборудования на подстанции были смонтированы вакуумные выключатели, внедрены микропроцессорные системы релейной защиты и противоаварийной автоматики.

При возникновении технологических нарушений такие устройства отключают поврежденный участок электрической сети, снижая до минимума вероятность развития аварии.

Проект позволит повысить надежность транзита электроэнергии в Беларусь по линии электропередачи 35 кВ "Самотевичи- Лотаки", а также качество электроснабжения потребителей Красногорского района Брянской области.

В зону обслуживания "МЭС Северо-Запада" входят 11 субъектов РФ с населением почти 15 млн человек: Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калининградская, Архангельская области, республики Карелия и Коми. Общая протяженность линий электропередачи филиала составляет 14,523 тыс. км.