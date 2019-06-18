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«АвтоВАЗ» приступил к выпуску первой Lada с вариатором
Источник материала: Tut.by
Пресс-служба российского автопроизводителя сегодня сообщила о том, что начато производство первой модели Lada с давно ожидаемой бесступенчатой трансмиссией — и это не Vesta, а
Это вариатор фирмы Jatco, который уже несколько лет применяется на ряде моделей альянса Renault-Nissan, среди которых, например, кроссовер Renault Kaptur, а также
Вариатор на XRay Cross будет устанавливаться только в паре с 1,6-литровым двигателем HR-16 разработки Renault-Nissan, который выпускается в Тольятти. Снаряженная масса «пятидверки» и дорожный просвет (215 мм) при этом не изменились.
Продажи XRay Cross с вариатором должны начаться этим летом. Точная дата начала продаж, цены и комплектации будут объявлены позже.
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Пресс-служба российского автопроизводителя сегодня сообщила о том, что начато производство первой модели Lada с давно ожидаемой бесступенчатой трансмиссией - и это...
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