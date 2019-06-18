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«АвтоВАЗ» приступил к выпуску первой Lada с вариатором

19.06.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба российского автопроизводителя сегодня сообщила о том, что начато производство первой модели Lada с давно ожидаемой бесступенчатой трансмиссией — и это не Vesta, а хэтчбек XRay, причем в исполнении Cross.


Это вариатор фирмы Jatco, который уже несколько лет применяется на ряде моделей альянса Renault-Nissan, среди которых, например, кроссовер Renault Kaptur, а также Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Трансмиссия получила измененные настройки с учетом особенностей эксплуатации в России. В конструкции агрегата дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор — это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче, сообщает производитель. Предусмотрена и возможность имитации ручного режима переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне.


Вариатор на XRay Cross будет устанавливаться только в паре с 1,6-литровым двигателем HR-16 разработки Renault-Nissan, который выпускается в Тольятти. Снаряженная масса «пятидверки» и дорожный просвет (215 мм) при этом не изменились.

Продажи XRay Cross с вариатором должны начаться этим летом. Точная дата начала продаж, цены и комплектации будут объявлены позже.

 
 
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Пресс-служба российского автопроизводителя сегодня сообщила о том, что начато производство первой модели Lada с давно ожидаемой бесступенчатой трансмиссией - и это...
 
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