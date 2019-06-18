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Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?

19.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 июня 2019 11:51 3012

Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

Лето — пора каникул и отдыха. Многие родители задумываются, куда отправить ребенка на оздоровление. Можно поехать на море, за рубеж или в деревню к родственникам, но есть различные варианты отдохнуть школьнику и на месте, в Солигорском районе.

Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?

Как сообщила методист учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Лариса Барташевич, во всех городских школах ( кроме школы №10, где организовано централизованное тестирование) и в сельских ( кроме школ в деревнях Хоростово, Песчанка и Гоцк), организованы школьные лагеря дневного пребывания. Все эти 27 лагерей работают в одну смену с 3 июня по 22 июня. Полная стоимость пребывания в этих школьных лагерях составляет 120-133 рублей в зависимости от возраста ребенка, родители оплачивают всего 40-55 рубля.

Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?
Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?

В Сковшинской школе с 4 июня по 13 июня работает лагерь экологической направленности. Ребята в нем занимаются озеленением, выращиванием определенных видов растений, экологическими мероприятиями.

Также в Солигорском районе работают 5 спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе ДЮСШ, они расположены в спортивных школах. Полная стоимость пребывания в лагерях составляет от 114 до 170 рублей, родители оплачивают часть суммы.

Работает лагерь в июне и в центре коррекционного развития и реабилитации. На дневном пребывании там находится 10 ребят с особенностями развития. Пребывание в этом лагере для них бесплатное.

75 детей в возрасте от 6 до 13 лет оздоровятся в лагере при Центре творчества детей и молодежи. Стоимость дневного пребывания и доплата за путевки родителей такая же, как в школьных лагерях.

На базе 22 учреждений образования Солигорского района будут в течение лета действовать палаточные лагеря. Они будут 9-дневными, с выездами на природу. Начнут действовать с 10 июня. Планируется оздоровить в них 390 человек.

Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?
Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?

Также создано в Солигорском районе 7 лагерей труда и отдыха, где дети смогут не только отдохнуть и пройти оздоровление, но и заработать.

Что касается стационарных лагерей в нашем районе, то это детский оздоровительный лагерь «Журавушка» управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома и детский оздоровительный лагерь «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

Детский оздоровительный лагерь «Журавушка» расположен в 60 км от города Солигорска, в деревне Осово на территории Домановичского сельского совета. Недалеко расположен сосновый бор и лиственный лес. В 5 км от лагеря находится Красное озеро. На территории лагеря растет сад плодовых деревьев. В лагере 36 спальных помещений, по 3-4 человека в комнате. Оборудованы игровые комнаты. Оздоровление осуществляется в 4 смены продолжительностью 18 дней. За каждую смену в лагере может оздоровиться около 100 учащихся. В этом году смены тематические:

1 смена «Техноспорт» – с 4 по 21 июня,
2 смена «Вместе – ярче!» — с 25 июня по 12 июля,
3 смена «Под радугой детского творчества» — с 16 июля по 2 августа,
4 смена «Город детства или где живет Журавушка?» — с 6 августа по 23 августа.

В лагере нынешним летом оздоровятся дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, а также ребята, стоящие на учете. Стоимость путевки – в пределах 400 рублей. Размер родительской доплаты за пребывание ребенка в лагере в течение одной смены составляет – 200-220 рублей в зависимости от возраста ребенка.

Родители, желающие оздоровить детей в лагере «Журавушка» могут приобрести путевки в управлении по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома ( кабинет 233). По вопросу приобретения путевок можно обращаться по телефону — 221673.

Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?
Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?

Оздоровительный лагерь «Дубрава» расположен в 37 километрах от Солигорска, в сосново-дубовом бору, вблизи Ясковичского лесничества. Оздоровительный лагерь имеет безопасную и отдаленную от транспортных магистралей территорию. Охрана территории осуществляется милицией, сторожевой охраной лагеря, ведётся видеонаблюдение. В лагерь принимают детей 6-14 лет. В этом году заезды на смены будут осуществляться в таком режиме:

1 заезд с 4 июня по 21 июня,
2 заезд с 25 июня по 12 июля,
3 заезд с 16 июля по 02 августа,
4 заезд с 06 августа по 23 августа.

В «Дубраве» в этом году ребят ждут спортивные и развлекательные мероприятия; бассейн; игры в игровом холле; квест-игра; занимательные викторины, праздничный концерт; планетарий, тематические дискотеки; кинофильмы; фейерверк, лазерное и файер-шоу; ростовые куклы; игры «Лазертаг», «Арчери Таг»; фотоконкурсы и много необычных сюрпризов.

По возникающим вопросам (в том числе о ценах на путевки) можно звонить администратору по телефону +375(44) 536 04 43

Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?
Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?
Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе?

По словам методиста учебно-методического кабинета управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Ларисы Барташевич, этим летом в пределах Солигорского района планируется оздоровить 5836 детей.

Хорошего лета!

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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14 июня 2019 11:51 3012 Где летом оздоровить ребенка в Солигорском районе? ...
 
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