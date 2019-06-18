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Яндекс покажет Европейские игры
Источник материала: Myfin
Трансляции соревнований будут идти прямо на главной странице yandex.by, в Яндекс.Эфире и мобильном приложении Яндекс. Самые важные турниры, а также церемонии открытия и закрытия можно будет увидеть и в результатах поиска. А те, кто пропустит соревнования, смогут посмотреть запись. Кроме того, обо всём происходящем будут рассказывать Яндекс.Новости, где появился специальный раздел. Обратный отсчёт до начала состязаний доступен на странице https://yandex.by/promo/minsk2019
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Яндекс покажет Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Зрители смогут увидеть прямые трансляции всех состязаний. Они будут доступны и на...
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