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Яндекс покажет Европейские игры

19.06.2019 13:04 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Яндекс покажет Европейские игры
Фото: minsk2019.by

Трансляции соревнований будут идти прямо на главной странице yandex.by, в Яндекс.Эфире и мобильном приложении Яндекс. Самые важные турниры, а также церемонии открытия и закрытия можно будет увидеть и в результатах поиска. А те, кто пропустит соревнования, смогут посмотреть запись. Кроме того, обо всём происходящем будут рассказывать Яндекс.Новости, где появился специальный раздел. Обратный отсчёт до начала состязаний доступен на странице https://yandex.by/promo/minsk2019

 
 
Ссылка на источник 21
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Яндекс покажет Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Зрители смогут увидеть прямые трансляции всех состязаний. Они будут доступны и на...
 
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