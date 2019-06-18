Яндекс покажет Европейские игры

Источник материала: Myfin



Фото: minsk2019.by

Трансляции соревнований будут идти прямо на главной странице yandex.by, в Яндекс.Эфире и мобильном приложении Яндекс. Самые важные турниры, а также церемонии открытия и закрытия можно будет увидеть и в результатах поиска. А те, кто пропустит соревнования, смогут посмотреть запись. Кроме того, обо всём происходящем будут рассказывать Яндекс.Новости, где появился специальный раздел. Обратный отсчёт до начала состязаний доступен на странице https://yandex.by/promo/minsk2019