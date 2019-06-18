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Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн вклад в белорусских рублях для физических лиц
Источник материала: Myfin
Срок размещения вклада – 35 дней, 65 дней, 95 дней, 190 дней (без права пополнения) и 395 дней, 732 дня или 3 года (с правом пополнения). Минимальная сумма первоначального взноса - 20 белорусских рублей. Весь срок действия депозита размер процентной ставки является фиксированным и составляет 9,0%, 9,5%, 10,0%, 10,84%, 13,0%, 13,1% , 13,4% годовых соответственно.
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Клиенты банка ВТБ (Беларусь), являющиеся держателями платежных карточек в белорусских рублях, могут открыть новый срочный безотзывный банковский онлайн вклад...
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