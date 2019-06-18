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Назначены дополнительные поезда из Бреста в Варшаву и обратно
19.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Поезда до Варшавы и обратно будет курсировать до 14 июля по средам, пятницам и воскресеньям.
п. № 137 БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ – ВАРШАВА
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Поезда до Варшавы и обратно будет курсировать до 14 июля по средам, пятницам и воскресеньям. п. № 137 БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ – ВАРШАВА Брест-Центральный отпр. 5.10 ...
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