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Назначены дополнительные поезда из Бреста в Варшаву и обратно

19.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Поезда до Варшавы и обратно будет курсировать до 14 июля по средам, пятницам и воскресеньям.

Назначены дополнительные поезда из Бреста в Варшаву и обратно

п. № 137 БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ – ВАРШАВА

Брест-Центральный отпр. 5.10

Варшава-Заходня приб. 8.14

Назначены дополнительные поезда из Бреста в Варшаву и обратно


п. № 136 ВАРШАВА – ТЕРЕСПОЛЬ – БРЕСТ 

Варшава-Заходня отпр. 15.37

Брест-Центральный приб. 21.06

 
Теги: Брест
 
 
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  Поезда до Варшавы и обратно будет курсировать до 14 июля по средам, пятницам и воскресеньям. п. № 137 БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ – ВАРШАВА Брест-Центральный отпр. 5.10 ...
 
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