Бульвар Космонавтов в Бресте сдадут ко Дню Республики

Источник материала: Виртуальный Брест

Завершают работы по реконструкции бульвара Космонавтов. В ближайшие две недели в эпицентре работ будет площадка напротив «Газааапарата», раньше конечная автобусов.





Автор фото: Алексей ГАНЧУК

«Остановку перенесли на бульвар, а здесь будет лишь отстойник для общественного транспорта», – рассказал заместитель гендиректора областного управления капитального строительства Анатолий Купраш. Площадку расширят на восемь метров, а торговый павильон «Файв Старс» закрыли. Его владельцы получили компенсацию.



И бюст Пушкина



В активной фазе и работы по продлению улицы Орджоникидзе до улицы Менжинского: «Дом на Салтыкова-Щедрина снесен, жильцы переселены. Улица будет расширена на девять метров», - добавил.







Анатолий Купраш отметил, что поставлена задача к началу июля максимально завершить работы: «Большую часть из них мы уже сделали: оборудовали велосипедные дорожки, установили заграждения, нанесли пешеходные переходы. Осталась произвести чистовую разметку на участке бульвара от Пушкинской до Орджоникидзе и завершить работы по озеленению».



Из запланированных работ останется лишь установка постамента для бюста Пушкину, это подарок от консульства России. Для постамента оборудуют площадку и дорожки к ней.



Остановки и светофоры



На бульваре уже выполнено немало. Обе стороны оживленной магистрали обзавелись новым асфальтом. Помимо асфальтирования проложили инженерные сети и благоустроили территорию. Когда установилась благоприятная погода, прошла укладка верхнего слоя асфальтного покрытия. Верхний слой асфальтобетона уложили по левой и правой сторонам Бульвара Космонавтов. Затем пришел черед озеленения. В апреле-мае зацвели кустарники, которые высадили на разделительной аллее. Также на ней появилось турникетное ограждение, выполнение по спецзаказу, а в темное время суток бульвар освещает новое светодиодное освещение. Параллельно на тротуарах уложили мелкоштучную плитку.







Параллельно на участке улицы Орджоникидзе в районе пересечения с бульваром оборудовали остановочный пункт для общественного транспорта. Еще одна остановка появилась на отрезке бульвара от Мицкевича до Орджоникидзе.

Заказчиком работ стал областной УКС, а генеральным подрядчиком - «Брестжилстрой». Электромонтажными работами занимались специалисты из ЭМУ-9, благоустройством – «Факторстрой». Коммунальник взял на себя озеленение, а ДСУ-15 асфальтирование. СМЭП ГАИ отвечал за установку новых светофорных объектов.







Немалый фронт работ был отведен Брестводоканалу, который занимался санацией, а иногда и полной заменой водопровода и канализационных сетей.