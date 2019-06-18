На перекрёстке пр. Республики - ул. Крушинская изменили режим работы светофора

Источник материала: Виртуальный Брест

19 июня 2019 года государственным предприятием «СМЭП Брестской области» завершены работы по монтажу дополнительных левоповоротных секций на светофорном объекте, расположенном на пересечении проспекта Республики с улицей Крушинской.





В связи с этим, с 19 июня изменится режим работы данного светофорного объекта.





фото с одного из последних ДТП на этом перекрёстке

Уважаемые водители, будьте внимательны при проезде данного перекрестка.



