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На перекрёстке пр. Республики - ул. Крушинская изменили режим работы светофора
19.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
19 июня 2019 года государственным предприятием «СМЭП Брестской области» завершены работы по монтажу дополнительных левоповоротных секций на светофорном объекте, расположенном на пересечении проспекта Республики с улицей Крушинской.
В связи с этим, с 19 июня изменится режим работы данного светофорного объекта.
фото с одного из последних ДТП на этом перекрёстке
Уважаемые водители, будьте внимательны при проезде данного перекрестка.
Именно на этом перекрёстке
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