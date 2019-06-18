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Cотрудник милиции, управляя автомобилем «ВАЗ» сбил велосипедиста. Мужчина скончался

19.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во вторник, 18 июня 2019 года, около 23.00 часов вблизи д. Лососин Пружанского района сотрудник милиции, 1976 года рождения, управляя автомобилем марки «ВАЗ», совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении велосипедиста (1977 года рождения, жителя Могилева), который при доставлении в больницу скончался в автомобиле «скорой медицинской помощи». 

Cотрудник милиции, управляя автомобилем «ВАЗ» сбил велосипедиста. Мужчина скончался

Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь (Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

По факту ДТП Пружанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Расследование по данному уголовному делу проводит областное управление Следственного комитета. 

 
Теги: Могилев
 
 
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  Во вторник, 18 июня 2019 года, около 23.00 часов вблизи д. Лососин Пружанского района сотрудник милиции, 1976 года рождения, управляя автомобилем марки «ВАЗ», совершил...
 
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