Органы прокуратуры Брестской области потребовали устранить нарушения в сфере детской безопасности

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области компетентные органы приняли ряд программных документов, управленческих решений, цель которых - защита прав и интересов детей, обеспечение их безопасности, особенно если они оказались в неблагоприятных условиях и экстремальных жизненных ситуациях. Задача органов прокуратуры в такой ситуации - проверить выполнение данных актов.





В режиме мониторинга мест досуга детей период летних каникул органы прокуратуры Брестской области через СМИ обратились к гражданам с просьбой сообщить о небезопасных, по их мнению, объектах. Благодаря родителям подростков прокуроры узнали об отдельных нарушениях в части доступа посторонних лиц на строительные площадки и подвальные помещения.

По предложению прокуратуры Брестской области еще в сентябре 2018 года в регионах созданы паспорта потенциально опасных объектов. В них должны заноситься сведения о таких объектах и устанавливаться сроки для приведения их в безопасное состояние. Прокурорская проверка этого года показала, что в Бресте, Ивановском, Ивацевичском и Пружанском районах по этой линии есть серьезные недоработки: выявлены строения в разрушенном состоянии, о которых в паспортах ничего не сказано.

По требованию прокуроров Ивановского, Ляховичского и Пружанского районов ограничен доступ к люкам инженерных колодцев, обследованы места отдыха у воды, а также надувное и игровое оборудование в парках и зонах отдыха.

Работа надзорного ведомства по мониторингу соблюдения законодательства о детской безопасности будет продолжена.