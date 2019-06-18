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Органы прокуратуры Брестской области потребовали устранить нарушения в сфере детской безопасности
19.06.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области компетентные органы приняли ряд программных документов, управленческих решений, цель которых - защита прав и интересов детей, обеспечение их безопасности, особенно если они оказались в неблагоприятных условиях и экстремальных жизненных ситуациях. Задача органов
В режиме мониторинга мест досуга детей период летних каникул органы прокуратуры Брестской области через СМИ обратились к гражданам с просьбой сообщить о небезопасных, по их мнению, объектах. Благодаря родителям подростков прокуроры узнали об отдельных нарушениях в части доступа посторонних лиц на строительные площадки и подвальные помещения.
По предложению прокуратуры Брестской области еще в сентябре 2018 года в регионах созданы паспорта потенциально опасных объектов. В них должны заноситься сведения о таких объектах и устанавливаться сроки для приведения их в безопасное состояние. Прокурорская проверка этого года показала, что в Бресте, Ивановском, Ивацевичском и Пружанском районах по этой линии есть серьезные недоработки: выявлены строения в разрушенном состоянии, о которых в паспортах ничего не сказано.
По требованию прокуроров Ивановского, Ляховичского и Пружанского районов ограничен доступ к люкам инженерных колодцев, обследованы места отдыха у воды, а также надувное и игровое оборудование в парках и зонах отдыха.
Работа надзорного ведомства по мониторингу соблюдения законодательства о детской безопасности будет продолжена.
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В Брестской области компетентные органы приняли ряд программных документов, управленческих решений, цель которых - защита прав и интересов детей, обеспечение их...
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