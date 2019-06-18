|
Воспитанники школьного оздоровительного лагеря побывали в гостях у Слуцкого отдела Департамента охраны
19.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Проведение встреч сотрудников органов внутренних дел с детьми стало уже доброй традицией в Слуцке. Более 40 воспитанников школьного оздоровительного лагеря средней школы №10 им. С. Ф. Рубанова приняли участие во встрече с сотрудниками Слуцкого отдела Департамента охраны.
Ребят интересовало все: безопасное поведение на водах, посещение лесных массивов, соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил дорожного движения, безопасное поведение в быту, нахождение на улице в темное время суток. Эти и многие другие вопросы были заданы заместителю начальника отдела охраны по идеологической работе и кадровому обеспечению майору милиции Александру Долбику. Не осталось нераскрытых тем и оставленных без внимания вопросов. Милиционер рассказал ребятам, как провести летние каникулы весело и без происшествий.
Александр ДОЛБИК,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанники школьного оздоровительного лагеря побывали в гостях у Слуцкого отдела Департамента охраны
Более 40 воспитанников школьного оздоровительного лагеря средней школы №10 им. С. Ф. Рубанова приняли участие во встрече с сотрудниками Слуцкого отдела...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)