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Воспитанники школьного оздоровительного лагеря побывали в гостях у Слуцкого отдела Департамента охраны

19.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Воспитанники школьного оздоровительного лагеря побывали в гостях у Слуцкого отдела Департамента охраны

Проведение встреч сотрудников органов внутренних дел с детьми стало уже доброй традицией в Слуцке. Более 40 воспитанников школьного оздоровительного лагеря средней школы №10 им. С. Ф. Рубанова приняли участие во встрече с сотрудниками Слуцкого отдела Департамента охраны.

Ребят интересовало все: безопасное поведение на водах, посещение лесных массивов, соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил дорожного движения, безопасное поведение в быту, нахождение на улице в темное время суток. Эти и многие другие вопросы были заданы заместителю начальника отдела охраны по идеологической работе и кадровому обеспечению майору милиции Александру Долбику. Не осталось нераскрытых тем и оставленных без внимания вопросов. Милиционер рассказал ребятам, как провести летние каникулы весело и без происшествий.

Воспитанники школьного оздоровительного лагеря побывали в гостях у Слуцкого отдела Департамента охраны

В завершение встречи милиционерами были продемонстрированы образцы служебной техники, средств связи, специальных средств, которые состоят на вооружении подразделений Департамента охраны, а также работа служебной собаки по кличке «Лорен».

Воспитанники школьного оздоровительного лагеря побывали в гостях у Слуцкого отдела Департамента охраны

Александр ДОЛБИК,
заместитель начальника Слуцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Фото: Владислав КОЛЕДА.

 
 
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Более 40 воспитанников школьного оздоровительного лагеря средней школы №10 им. С. Ф. Рубанова приняли участие во встрече с сотрудниками Слуцкого отдела...
 
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