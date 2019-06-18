Воспитанники школьного оздоровительного лагеря побывали в гостях у Слуцкого отдела Департамента охраны

Источник материала: Слуцк Город





Проведение встреч сотрудников органов внутренних дел с детьми стало уже доброй традицией в Слуцке. Более 40 воспитанников школьного оздоровительного лагеря средней школы №10 им. С. Ф. Рубанова приняли участие во встрече с сотрудниками Слуцкого отдела Департамента охраны.

Ребят интересовало все: безопасное поведение на водах, посещение лесных массивов, соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил дорожного движения, безопасное поведение в быту, нахождение на улице в темное время суток. Эти и многие другие вопросы были заданы заместителю начальника отдела охраны по идеологической работе и кадровому обеспечению майору милиции Александру Долбику. Не осталось нераскрытых тем и оставленных без внимания вопросов. Милиционер рассказал ребятам, как провести летние каникулы весело и без происшествий.





В завершение встречи милиционерами были продемонстрированы образцы служебной техники, средств связи, специальных средств, которые состоят на вооружении подразделений Департамента охраны, а также работа служебной собаки по кличке «Лорен».





Александр ДОЛБИК,

заместитель начальника Слуцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Фото: Владислав КОЛЕДА.