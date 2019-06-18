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Стали известны возможные соперники БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Она определила возможных соперников чемпионата Беларуси борисовского БАТЭ на этом этапе.
Если борисовчане пройдут польский «Пяст», с которым им предстоит соперничать в первом раунде, то во втором БАТЭ сыграет с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом». Безусловным фаворитом этого противостояния является чемпион Норвегии.
Первые матчи второго раунда пройдут 23/24 июля, ответные — 30/31 июля.
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Она определила возможных соперников чемпионата Беларуси...
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