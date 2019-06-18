В Могилевской области скоро сменится начальник ГАИ региона. Нынешний работает последние дни

Источник материала: Tut.by

Начальник управления ГАИ Могилевской области Михаил Невмержицкий покидает свой пост. Он уходит на пенсию по выслуге лет, подтвердил TUT.BY Михаил Михайлович. Кто займет его место, пока не известно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Завтра, 20 июня, у меня день рождения и последний день службы — истекает контракт», — уточнил Михаил Невмержицкий, добавив, что ему исполнится 54 года — и «для службы в МВД это уже серьезный возраст».

Михаил Невмержицкий начал служить в ГАИ в 1994 году в должности старшего госавтоинспектора ДПС. После работал 8 лет в МРЭО, а затем стал замначальника ГАИ. Управление он возглавил 9 лет назад, в 2010 году.

В 2016-м году Невмержицкий стал «Человеком года», его имя внесли на Доску почета Могилевской области.