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В Могилевской области скоро сменится начальник ГАИ региона. Нынешний работает последние дни
Источник материала: Tut.by
Начальник управления ГАИ Могилевской области Михаил Невмержицкий покидает свой пост. Он уходит на пенсию по выслуге лет, подтвердил TUT.BY Михаил Михайлович. Кто займет его место, пока не известно.
«Завтра, 20 июня, у меня день рождения и последний день службы — истекает контракт», — уточнил Михаил Невмержицкий, добавив, что ему исполнится 54 года — и «для службы в МВД это уже серьезный возраст».
Михаил Невмержицкий начал служить в ГАИ в 1994 году в должности старшего госавтоинспектора ДПС. После работал 8 лет в МРЭО, а затем стал замначальника ГАИ. Управление он возглавил 9 лет назад, в 2010 году.
В 2016-м году Невмержицкий стал «Человеком года», его имя внесли на Доску почета Могилевской области.
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Уход с поста связан исключительно с выслугой лет, говорит Невмержицкий.
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