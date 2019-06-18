Европейские игры - не Олимпиада. Но и не Евроигры. Рассказываем, что это за чудо с позиции спорта

Источник материала: Tut.by

Наша олимпиада или Евроигры? Неправильно и то, и другое. Тогда что вообще начнется 21 июня в Минске? SPORT.TUT.BY честно рассказывает о Европейских играх с точки зрения престижа и уникальности соревнований, а также оценки руководством страны медалей. Их ценность замерили деньгами, и, как выяснилось, идея министра спорта и туризма Сергея Ковальчука приравнять медали к наградам Олимпийских игр так и осталась идеей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Почему Европейские игры нельзя называть олимпиадой?

21 октября 2016 года белорусы узнали , что в июне 2019-го их страна примет Европейские игры. Это аналог Азиатских игр, но если Азиатские игры проводятся аж с 1951 года, то Европейские игры в Минске — второй раз, когда под патронажем Европейских олимпийских комитетов пройдет нечто подобное. И раз о Европейских играх мало кто слышал, нужно растолковать, что же это за спортивное чудо, — чтобы болельщики проголосовали ногами.

Можно было бы сослаться на азербайджанский опыт с I Европейскими играми в 2015 году, но, признайтесь, вы не следили за ними так же внимательно, как за Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро или Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане с Дарьей Домрачевой в качестве хедлайнера вечеринки.

Европейским играм в Минске был необходим пиар. И, пожалуй, никто лучше президента страны Александра Лукашенко с задачей не справился. «Этой олимпиадой будет жить весь белорусский народ», — заверял Лукашенко в 2017 году и продолжал подменять Европейские игры словом, под которым в спорте понимают главный старт четырехлетия. Нет ничего грандиознее в спорте, чем Олимпийские игры, не правда ли?

«Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой», — повторяет Лукашенко и сегодня, имея в виду Европейские игры.



Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина посетить II Европейские игры. Фото: пресс-служба президента России

И все же называть Европейские игры олимпиадой не стоит. На этом настаивают в оргкомитете II Европейских игр, где председательствует премьер-министр Беларуси Сергей Румас. На наш запрос в оргкомитете письменно ответили , что «Европейские игры — это НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, и слово „ОЛИМПИЙСКИЕ“ недопустимо употреблять в названии и в отношении Европейских игр».

Зато хлесткая характеристика президента прочно засела в головах белорусов. А Белтелерадиокомпания зафиксировала результат, выпустив на спортивном канале медиахолдинга проект о Европейских играх «Наша Олимпиада».

Почему Европейские игры — это не Евроигры

Итак, если Европейские игры — не олимпиада, то что тогда? Было бы легче объяснить, если бы в Европе не проводили три разных турнира с похожими названиями.

Турнир первый — Евроигры (EuroGames). Это соревнования, в которых состязаются представители секс-меньшинств. В 2019 году Евроигры пройдут в Риме, в 2020 — в Дюссельдорфе, в 2021 — в Копенгагене, в 2022 — в голландском Неймегене. Как видим, Евроигры отличает завидная частота проведения, и расписание известно на годы вперед.



На Евроиграх-2012 в Будапеште выступило около 3 тысяч спортсменов-геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Фото: Reuters

Из личного общения с сотрудниками оргкомитета II Европейских игр мы знаем, что их задевает, когда Европейские игры сокращают до Евроигр именно из-за бэкграунда Евроигр.

Турнир второй — Европейские чемпионаты (European Championships), или объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта — точнее, по семи из них. Все — высокорейтинговые в Европе: легкая атлетика, водные виды спорта, велоспорт, гимнастика, гребля, триатлон и гольф. Все входят в программу соревнований на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Идея с объединением чемпионатов и, в частности, введением общекомандного зачета не лишена смысла. В таком формате соревнования напоминают Олимпиаду, но тоже не являются ею. Впервые объединенный чемпионат Европы состоялся в прошлом году в Берлине и Глазго, а следующий пройдет в 2022 году.

Турнир третий — наши Европейские игры (European Games). Их особенностью является то, что страна-хозяйка выбирает виды спорта в программу соревнований. Такое немыслимо для настоящей Олимпиады, но в случае с Европейскими играми с целью минимизации затрат и лучших позиций в командном зачете страны-хозяйки… реальность.

Так, по сравнению с азербайджанскими Европейскими играми в Минске не будут представлены велосипедный мотокросс, маунтинбайк, водное поло, волейбол, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, пляжный волейбол, таэквондо, триатлон, фехтование. Их заменят гонки на велотреке и гребля на байдарках, в остальном — без изменений.

«Европиада без тяжелой атлетики пройдет достаточно грустно», — констатировал олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов в апреле по возвращении с чемпионата Европы с серебром в личном первенстве и вторым общекомандным местом сборной Беларуси. Тут либо спортивное руководство страны недооценило потенциал штангистов, либо намеренно оставило их за бортом Европиады, памятуя неприятные допинговые истории с лишением олимпийских медалей. Арямнов, для справки, брал свое олимпийское золото честно.

Как руководство страны относится к медалям Европейских игр?

Холоднее, чем вы думали.

15 мая мы направили на имя министра спорта и туризма Сергея Ковальчука запрос с просьбой уточнить суммы вознаграждений для спортсменов-призеров Европейских игр. На тот момент Европейские игры не упоминались в перечне соревнований, за которые по указу президента от 15 апреля 2013 года № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов» положены именные стипендии.



И.о. первого вице-президента Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, мэр Минска Анатолий Сивак и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук (слева направо). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также нас волновало, получила ли поддержку инициатива министра Ковальчука приравнять разовые выплаты за медали Европейских игр к размерам выплат за медали Олимпийских игр. В случае с Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро победители получили от государства 150 тысяч долларов, серебряные призеры — 75 тысяч, обладатели бронзы — 50 тысяч.

Как выяснилось, нет поддержки у Ковальчука с этой идеей.

Текст ответа Минспорта на запрос SPORT.TUT.BY: «Указом Президента Республики Беларусь от 30 мая 2019 г. № 201 предусмотрено внесение изменений в положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Президента Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта (далее — именные стипендии) и о порядке выдачи призов в денежной либо натуральной форме и выплаты вознаграждений тренерам. В рамках указанных изменений дополнен перечень спортивных соревнований, за достижение высоких спортивных результатов на которых возможно назначение именных стипендий и выдача призов, Европейскими играми, при этом указанные игры приравнены к чемпионатам Европы среди взрослых спортсменов. За завоевание медалей на Европейских играх именные стипендии назначаются с учетом установленного разделения всех спортивных дисциплин на группы, а призы выдаются независимо от разделения этих видов спорта на группы в одинаковом объеме, в размерах, устанавливаемых для олимпийских дисциплин олимпийских видов спорта, так как статус завоеванных медалей равновелик. Кроме того, спортсмены, занявшие на Европейских играх 4−6 места в олимпийских дисциплинах олимпийских видов спорта, также могут претендовать на назначение именных стипендий», — замминистра спорта и туризма Александр Барауля.

Комментарий Минспорта мы получили 30 мая. В тот же день стали известны изменения в указе президента № 190. Среди прочего в новой редакции дали оценку результатам на Европейских играх. Именные стипендии за медали и места с 4-го по 6-е в олимпийских дисциплинах были приравнены к именным стипендиям за успехи на чемпионатах Европы и Кубках Европы по баскетболу.

Размер призов — тут уже неважно, олимпийский или неолимпийский вид спорта: за первое место — 10,2 тысяч рублей, за второе место — 6,375 тысяч, за третье место — 4,08 тысяч рублей.

Размеры именных стипендий Соревнования 1-е место 2-е место 3-е место 4−6 место 7−8 место Олимпийские игры до 20* до 17* до 15* до 12* до 8* Чемпионаты мира, кубки мира по баскетболу, футболу и хоккею на траве: — олимпийские дисциплины; до 15* до 12* до 11* до 7* до 5* — неолимпийские дисциплины. до 8* до 6* до 5* - - Европейские игры, чемпионаты Европы, Кубок Европы по баскетболу — олимпийские дисциплины; до 11* до 9* до 8* до 6* - — неолимпийские дисциплины. до 5* до 4* до 3* - - *Единица измерения — бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения

Выходит, белорусские герои Европейских игр не смогут рассчитывать на олимпийские зарплаты или зарплаты как для чемпионов и призеров первенств мира, и это еще один повод не считать соревнования той самой олимпиадой. А те из героев, которые уже являются чемпионами Европы или чемпионами или призерами Олимпийских игр или чемпионатов мира, кажется, не получат ежемесячной прибавки — только призы.

Дело в том, что в нашем спорте стипендии получают по максимальному результату, а не путем суммирования коэффициентов за каждую медаль.

Что хорошего в проведении в Минске Европейских игр?

Да, до Олимпиады или пусть даже до европейского варианта Олимпийских игр Европейские игры не дотягивают. С этим трудно спорить, когда перебираешь утвержденные к проведению виды спорта и призовые за медали. А еще потому что принимавшие Олимпиаду страны Западной Европы с готовой инфраструктурой проявляют равнодушие к проведению этих соревнований у себя.

Европейские игры как турнир находится на периферии в мире большого спорта точно так же, как «Славянский базар» в мире музыки. По аудитории и общественной значимости «Славянский базар» проигрывает «Евровидению» в одну калитку, и тем не менее фестиваль по-своему хорош. Народный. Свой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Европейские игры, если по-честному, — что-то вроде открытого чемпионата Беларуси. У знаменитого теннисного турнира «Ролан Гаррос» второе название как раз такого плана — открытый чемпионат Франции по теннису (French Open). В нашем случае отрытый чемпионат Беларуси «Европейские игры» носит статус объединенного и проводится в пятнадцати летних видах спорта.

Привлекая иностранных спортсменов в тех дисциплинах, где, порой, на внутренних стартах нет конкуренции вообще, мы можем насладиться живьем действиями любимых белорусских спортсменов. Для них Европейские игры — шанс показать себя перед домашней публикой. Они способны сделать из соревнований праздник.

Сходите на прыжки на батуте и взгляните на Владислава Гончарова . Скромный по натуре Влад принес Беларуси единственное золото Олимпийских игр в Рио. Выберите женскую борьбу, и серебряный призер Игр в Рио Мария Мамошук и лучшая в женской борьбе в мире в 2017 году Ванесса Колодинская вас не разочаруют. У мужчин в вольной борьбе Александр Гуштын , серебряный призер чемпионата Европы (2017, 2018, 2019), прокачался настолько, что «не сегодня, так завтра» победит чемпиона по прозвищу Русский Танк. Разве не здорово?



Прыгун в высоту Максим Недосеков празднует победу на тестовых соревнованиях по легкой атлетике — первом официальном старте, которым открыли стадион «Динамо» после реконструкции. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В легкой атлетике будут жечь чемпионка Европы в беге с барьерами и лучшая молодая легкоатлетка Европы 2018 года Эльвира Герман , чемпионка мира в беге на 800 м (2015) и с августа 2018-го дважды мама Марина Арзамасова , серебряный призер чемпионата Европы в прыжках в высоту и побивший 40-летний рекорд юниорских первенств Европы Максим Недосеков .

Трехкратный чемпион мира в гребле на каноэ Артем Козырь незаслуженно пострадал из-за отстранения белорусских гребцов от участия в Олимпиаде-2016 и уже вряд ли когда-нибудь завоюет олимпийскую медаль, так как его коронный спринт исключен из программы Игр. Победа на Европейских играх в Минске может стать отдушиной для Артема.

Достойных внимания белорусских спортсменов на Европейских играх хватает, и их моменты триумфа дома — главная ценность турнира с точки зрения спорта. Помимо того, что под Европиаду у нас привели в порядок спортивные объекты .