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Европейские игры - не Олимпиада. Но и не Евроигры. Рассказываем, что это за чудо с позиции спорта
Источник материала: Tut.by
Наша олимпиада или Евроигры? Неправильно и то, и другое. Тогда что вообще начнется 21 июня в Минске? SPORT.TUT.BY честно рассказывает о Европейских играх с точки зрения престижа и уникальности соревнований, а также оценки руководством страны медалей. Их ценность замерили деньгами, и, как выяснилось, идея министра спорта и туризма Сергея Ковальчука приравнять медали к наградам Олимпийских игр так и осталась идеей.
Почему Европейские игры нельзя называть олимпиадой?
21 октября 2016 года
Можно было бы сослаться на азербайджанский опыт с I Европейскими играми в 2015 году, но, признайтесь, вы не следили за ними так же внимательно, как за Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро или Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане с Дарьей Домрачевой в качестве хедлайнера вечеринки.
Европейским играм в Минске был необходим пиар. И, пожалуй, никто лучше президента страны Александра Лукашенко с задачей не справился. «Этой олимпиадой будет жить весь белорусский народ», —
«Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой», —
И все же называть Европейские игры олимпиадой не стоит. На этом настаивают в оргкомитете II Европейских игр, где председательствует премьер-министр Беларуси Сергей Румас. На наш запрос в оргкомитете письменно
Зато хлесткая характеристика президента прочно засела в головах белорусов. А Белтелерадиокомпания зафиксировала результат, выпустив на спортивном канале медиахолдинга проект о Европейских играх «Наша Олимпиада».
Почему Европейские игры — это не Евроигры
Итак, если Европейские игры — не олимпиада, то что тогда? Было бы легче объяснить, если бы в Европе не проводили три разных турнира с похожими названиями.
Турнир первый — Евроигры (EuroGames). Это соревнования, в которых состязаются представители секс-меньшинств. В 2019 году Евроигры пройдут в Риме, в 2020 — в Дюссельдорфе, в 2021 — в Копенгагене, в 2022 — в голландском Неймегене. Как видим, Евроигры отличает завидная частота проведения, и расписание известно на годы вперед.
Из личного общения с сотрудниками оргкомитета II Европейских игр мы знаем, что их задевает, когда Европейские игры сокращают до Евроигр именно из-за бэкграунда Евроигр.
Турнир второй — Европейские чемпионаты (European Championships), или объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта — точнее, по семи из них. Все — высокорейтинговые в Европе: легкая атлетика, водные виды спорта, велоспорт, гимнастика, гребля, триатлон и гольф. Все входят в программу соревнований на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Идея с объединением чемпионатов и, в частности, введением общекомандного зачета не лишена смысла. В таком формате соревнования напоминают Олимпиаду, но тоже не являются ею. Впервые объединенный чемпионат Европы состоялся в прошлом году в Берлине и Глазго, а следующий пройдет в 2022 году.
Турнир третий — наши Европейские игры (European Games). Их особенностью является то, что страна-хозяйка выбирает виды спорта в программу соревнований. Такое немыслимо для настоящей Олимпиады, но в случае с Европейскими играми с целью минимизации затрат и лучших позиций в командном зачете страны-хозяйки… реальность.
Так, по сравнению с азербайджанскими Европейскими играми в Минске не будут представлены велосипедный мотокросс, маунтинбайк, водное поло, волейбол, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, пляжный волейбол, таэквондо, триатлон, фехтование. Их заменят гонки на велотреке и гребля на байдарках, в остальном — без изменений.
«Европиада без тяжелой атлетики пройдет достаточно грустно», —
Как руководство страны относится к медалям Европейских игр?
Холоднее, чем вы думали.
15 мая мы направили на имя министра спорта и туризма Сергея Ковальчука запрос с просьбой уточнить суммы вознаграждений для спортсменов-призеров Европейских игр. На тот момент Европейские игры не упоминались в перечне соревнований, за которые по указу президента от 15 апреля 2013 года № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов» положены именные стипендии.
Также нас волновало, получила ли поддержку инициатива министра Ковальчука приравнять разовые выплаты за медали Европейских игр к размерам выплат за медали Олимпийских игр. В случае с Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро победители получили от государства 150 тысяч долларов, серебряные призеры — 75 тысяч, обладатели бронзы — 50 тысяч.
Как выяснилось, нет поддержки у Ковальчука с этой идеей.
Комментарий Минспорта мы получили 30 мая. В тот же день стали известны изменения в указе президента № 190. Среди прочего в новой редакции дали оценку результатам на Европейских играх. Именные стипендии за медали и места с 4-го по 6-е в олимпийских дисциплинах были приравнены к именным стипендиям за успехи на чемпионатах Европы и Кубках Европы по баскетболу.
Размер призов — тут уже неважно, олимпийский или неолимпийский вид спорта: за первое место — 10,2 тысяч рублей, за второе место — 6,375 тысяч, за третье место — 4,08 тысяч рублей.
Выходит, белорусские герои Европейских игр не смогут рассчитывать на олимпийские зарплаты или зарплаты как для чемпионов и призеров первенств мира, и это еще один повод не считать соревнования той самой олимпиадой. А те из героев, которые уже являются чемпионами Европы или чемпионами или призерами Олимпийских игр или чемпионатов мира, кажется, не получат ежемесячной прибавки — только призы.
Дело в том, что в нашем спорте стипендии получают по максимальному результату, а не путем суммирования коэффициентов за каждую медаль.
Что хорошего в проведении в Минске Европейских игр?
Да, до Олимпиады или пусть даже до европейского варианта Олимпийских игр Европейские игры не дотягивают. С этим трудно спорить, когда перебираешь утвержденные к проведению виды спорта и призовые за медали. А еще потому что принимавшие Олимпиаду страны Западной Европы с готовой инфраструктурой проявляют равнодушие к проведению этих соревнований у себя.
Европейские игры как турнир находится на периферии в мире большого спорта точно так же, как «Славянский базар» в мире музыки. По аудитории и общественной значимости «Славянский базар» проигрывает «Евровидению» в одну калитку, и тем не менее фестиваль по-своему хорош. Народный. Свой.
Европейские игры, если по-честному, — что-то вроде открытого чемпионата Беларуси. У знаменитого теннисного турнира «Ролан Гаррос» второе название как раз такого плана — открытый чемпионат Франции по теннису (French Open). В нашем случае отрытый чемпионат Беларуси «Европейские игры» носит статус объединенного и проводится в пятнадцати летних видах спорта.
Привлекая иностранных спортсменов в тех дисциплинах, где, порой, на внутренних стартах нет конкуренции вообще, мы можем насладиться живьем действиями любимых белорусских спортсменов. Для них Европейские игры — шанс показать себя перед домашней публикой. Они способны сделать из соревнований праздник.
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SPORT.TUT.BY честно рассказывает о Европейских играх с точки зрения престижа и уникальности соревнований, а также оценки руководством страны медалей. Их ценность...
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