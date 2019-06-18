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Этот сайт показывает, как менялась температура в вашей стране последние сто лет
Источник материала: Tut.by
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Каждая полоса — это один год. Синий цвет — это низкие температуры, красный — высокие. Чем насыщеннее цвет, тем, соответственно, температура ниже или выше.
Слева можно выбрать регион, чтобы посмотреть, как менялась температура в той или иной стране. На картинке ниже показано, как обстояли дела в Беларуси с 1901 по 2018 год.
Пользователи интернета также используют хештег #ShowYourStripes, чтобы обсудить климатические изменения у себя в стране и во всем мире.
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Этот сайт создал британский климатолог Эд Хокинс, который использовал базу температур независимой некоммерческой организации Berkeley Earth.
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