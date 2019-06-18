Этот сайт показывает, как менялась температура в вашей стране последние сто лет

Источник материала: Tut.by

Сайт Show Your Stripes наглядно демонстрирует, как изменилась температура в вашей стране и во всем мире за 100 с лишним лет. Его создал британский климатолог Эд Хокинс, который использовал базу температур независимой некоммерческой организации Berkeley Earth. Об этом пишет «Лайфхакер».

Каждая полоса — это один год. Синий цвет — это низкие температуры, красный — высокие. Чем насыщеннее цвет, тем, соответственно, температура ниже или выше.

Слева можно выбрать регион, чтобы посмотреть, как менялась температура в той или иной стране. На картинке ниже показано, как обстояли дела в Беларуси с 1901 по 2018 год.





Пользователи интернета также используют хештег #ShowYourStripes, чтобы обсудить климатические изменения у себя в стране и во всем мире.